Dignitat a les Vies convoca una cacerolada masiva contra el colapso del servicio ferroviario

Les vías de la estación de trenes de Tarragona con varios trenes parados por la interrupción del servicio.ACN

La plataforma Dignitat a les Vies ha convocado una cacerolada masiva este domingo por la noche a las 20.00 h desde balcones y ventanas para denunciar el colapso del servicio ferroviario y la «falta de soluciones por parte de las administraciones responsables».

Según el colectivo, la situación «no responde a una incidencia puntual, sino a un problema estructural y sostenido en el tiempo, que afecta diariamente miles de usuarios». En la red social X, la plataforma asegura que los viajeros se encuentran «colapsados, sin alternativas y sin respuestas», y denuncia un «desprecio constante» hacia la ciudadanía.

Ayer la plataforma pedía «transparencia total» sobre los puntos críticos de la red de Rodalies y exigía una «recuperación rápida y segura» del servicio. Después de reunirse con la consellera de Territori, Sílvia Paneque, la plataforma lamentó la «falta de claridad» y «opacidad» del Govern a la hora de informar de los puntos identificados como «muy peligrosos» a raíz de los desprendimientos de las últimas horas.

Según Dignitat a les Vies, hay «carencias en la coordinación» entre los diferentes actores implicados en la situación ferroviaria, que ven «crítica». La plataforma también reveló que el Departamento de Territorio les ha reconocido que la decisión de abrir el servicio de Rodalies este sábado por la mañana «ha sido un error».