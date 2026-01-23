UGT rechaza la apertura comercial en domingos y festivos en Tarragona

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

UGT ha calificado de inadmisible la propuesta de liberalización de los horarios comerciales que se está planteando estos días en Tarragona y advierte que esta medida rompería el modelo comercial actual y comportaría una clara regresión de los derechos de las personas trabajadoras del sector.

El sindicato defiende que la apertura en domingos y festivos no aportaría beneficios ni a los trabajadores y trabajadoras, que sufrirían un empeoramiento de las condiciones laborales y de la conciliación personal, ni al empleo, ya que la ampliación de horarios se cubriría con las mismas plantillas. Tampoco lo sería para las empresas, dado que las ventas no compensarían los costes de apertura.

UGT critica que se vuelva a poner sobre la mesa este debate y reclama políticas que protejan el comercio de barrio y el derecho al descanso, en lugar de una liberalización que, según el sindicato, favorecería principalmente el turismo y las grandes cadenas comerciales.

Además, reitera su compromiso con un modelo de comercio sostenible, con horarios compatibles con la vida personal y condiciones laborales dignas, y recuerda que en Cataluña ya existe un número suficiente de festivos autorizados de apertura comercial.