Tarragona vuelve a licitar la restauración del camino de ronda entre el Fortí de la Reina y el parque de los Cossis

El Ayuntamiento de Tarragona ha vuelto a sacar a licitación las obras de restauración ambiental de los recursos naturales del camino de Ronda-GR92, entre el Fortí de la Reina y el parque de los Cossis. Ya se había publicado el pliegue en septiembre de 2025, pero el concurso quedó desierto porque no se presentó ninguna empresa. Los trabajos tienen un presupuesto de 223.114,97 € IVA incluido y un plazo de ejecución de cuatro meses.

Las obras incluyen la retirada de escombros y desperdicios acumulados en el entorno, la eliminación de especies vegetales invasoras, la restauración de la traza del camino para garantizar la seguridad y accesibilidad, la instalación de elementos de apoyo como escaleras y pasamanos para facilitar el paso, y la plantación de especies de vegetación autóctona.