Tarragona y Reus se convertirán en un «carnaval gastronómico» con la Gala de los Soles de la Guía Repsol

Las ciudades de Tarragona y Reus se convertirán en un «carnaval gastronómico» con la organización de la Gala de los Soles de la Guía Repsol. La directora de la Guía Repsol, María Ritter, ha afirmado que se pretende «vivir aparte de los Soles, también desde el estómago». El reconocimiento a los mejores restaurantes del Estado tendrá lugar, por primera vez, en Cataluña y se celebrará el 16 de febrero en el Palau Firal i de Congressos de la capital del Tarragonès. Se trata de «el acontecimiento que reúne a más cocineros» del estado español y sirve para «poner en valor el talento descubierto recorriendo» el territorio, ha dicho Ritter. Con motivo de esta cita se montarán actividades, a partir del 7 de febrero, que servirán de antesala de la gala.

La directora de la Guía Repsol ha justificado la elección de Tarragona porque «también se tiene que poner en valor y apuntar a territorios que necesitan notoriedad». Al mismo tiempo, ha destacado que este año coincide con el 50 aniversario de la petrolera de la compañía en la ciudad. «Era un momento para salir comiendo y bebiendo», ha afirmado Ritter. Cataluña afrontará esta edición como la región que más Soles recogió el 2025, con 113. Además, es el territorio con más establecimientos con tres Solos (la máxima distinción), con un total de nuevo.

El pistoletazo de salida de los actos previos a la gala, que se han dado a conocer en un acto en el estand de Cataluña de Fitur, llegará el 7 de febrero de la mano de una veintena de músicos, vestidos como chefs, que se pasearán por el centro tarraconense y reusense informando de todos los actos. El fin de semana previo a los premios, el día 14, en la plaza Corsini de Tarragona, se montará una degustación de romesco con pescado y vinos de diferentes denominaciones de origen.

El día 15 de febrero en el Museo del Vermú, en Reus, se servirá un vermú con tapas elaboradas por cocineros que han obtenido Soles. Paralelamente, en la plaza Mercadal de la capital del Baix Camp se organizará una experiencia gastronómica con ocho marcas de vermúes y la presencia de Ferran Adrià.

La directora de la Guía Repsol ha explicado que Alcanar (Montsià) será la sede de la entrega de los Soletes de primavera del 2026, que tendrá lugar en marzo. Se trata de la calificación más joven de esta iniciativa y que premia la proximidad, «rincones con encanto», en referencia a tabernas, bares, barras de mercado y cafeterías, entre otros.