La renovación del vial del polígono Francolí empezará en febrero después de años de reivindicaciones

El proyecto incluye la construcción de una nueva rotonda que mejorará la accesibilidad en el aparcamiento de la EMT y el enlace con el A-27.Gerard Marti Roig

Publicado por John Bugarin Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

Hoyos, grietas y un firme envejecido han sido, durante los últimos años, la carta de presentación del polígono Francolí, una de las principales áreas de actividad económica de Tarragona. Esta imagen quedará atrás a partir de mediados de febrero, cuando está previsto que empiece la rehabilitación del vial principal. Con esta intervención, el Ayuntamiento dará respuesta a una demanda largamente reivindicada por empresas y propietarios.

«Por fin, se dignifica uno de los puntos industriales estratégicos de la ciudad», celebra al consejero de Urbanismo, Nacho García Latorre, quien recuerda que «no se había invertido en este espacio desde hacía muchos años». «Llegamos al gobierno y constatamos que la situación de los polígonos, en muchos casos, no era óptima», señala el tercer teniente de alcalde. Más allá de mejorar el asfaltado, el proyecto incluye también la construcción de una nueva rotonda para mejorar la accesibilidad en el aparcamiento de los buses de la EMT y el enlace con la autovía A-27.

El pasado 4 de diciembre, el consistorio adjudicó la ejecución de las obras a la empresa Tecnología de Firmas S. A. por un importe de 664.144,80 euros (IVA incluido). El plazo máximo de ejecución será de tres meses. El consejero remarca que esta actuación «tendrá un impacto muy positivo tanto en los trabajadores como en los ciudadanos que utilizan este tramo».

Desde la Asociación de Empresas del Polígono Francolí, se ha recibido con satisfacción la noticia. «Ha sido una reclamación sostenida durante mucho tiempo y, al final, lo hemos conseguido», indica el presidente, Narcís Ortega, quién recuerda que el Ayuntamiento ya tenía una partida presupuestaria «desde hacía años». En las cuentas del 2024, el gobierno municipal pactó un millón de euros con ERC, pero no se ejecutó. Para el 2025, el ejecutivo pactó 1,1 millones con Junts, para un plan de asfaltado que incluía también la mejora del polígono Francolí. Finalmente, la remodelación se hará realidad este 2026.

Ortega ha remarcado la importancia de renovar el firme de «una de las puertas principales puertas de entrada en la ciudad», sin agravar los problemas de inundabilidad que ya sufre actualmente la calle A —adyacente al vial principal. Sin embargo, valora positivamente la creación de una rotonda, pero muestra algunas dudas: «Estaremos atentos para que esté bien señalizado y no se genere ningún caos». Los empresarios esperan que esta inversión no sea un hecho puntual, sino el inicio de un mantenimiento continuado.