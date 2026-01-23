El Reial Club Nàutic de Tarragona pone rumbo hacia su 150.º aniversario

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

El Reial Club Nàutic de Tarragona ya ha empezado la cuenta atrás hacia un hito histórico: la celebración de sus 150 años, que tendrá lugar en el 2028. Fundado el año 1878, el club es el más antiguo de Cataluña y del Estado español con respecto a la práctica del remo, un legado que la directiva quiere reivindicar con un programa de actos que se extenderá durante los próximos años. «No queremos llegar en el 2028 y hacer sólo cuatro actos. Queremos aprovechar estos años previos para posicionar el club como un referente deportivo, social y cultural de Tarragona», explica David Pino, presidente de la entidad.

De hecho, la programación ya arrancó la semana pasada, con la inauguración del ciclo de conferencias. El encargado de empezar la iniciativa fue el director de teatro Lluís Pasqual, con la charla Tarragona y el mar. «Nos hizo mucha ilusión poder contar con él. Tiene un currículum espectacular, es probablemente el mejor director teatral de España», afirma Pino.

El ciclo se alargará hasta el mes de junio con conferencias mensuales protagonizadas por personas vinculadas a Tarragona a través de ámbitos, como la cultura, la ciencia o la medicina. «No queríamos conferencias estrictamente académicas, sino charlas amenas, basadas en experiencias vitales de estas personas», señala el presidente. La próxima tendrá lugar el 13 de febrero, de mano del periodista y escritor Carlos Garrido.

Más allá de las conferencias, este 2026 estará especialmente dedicado a mirar atrás y recuperar la memoria histórica del club. Entre las actividades previstas, avanza Pino, hay una gran exposición con materiales originales que se conservan desde finales del siglo XIX y principios del XX: medallas, copas, carteles, libros antiguos, documentación histórica...

El proyecto cuenta con la colaboración del Arxiu y el Museu del Port de Tarragona, que custodian la documentación del Club Nàutic desde el año 1900. «Tenemos piezas muy curiosas, recuperadas desde 1890», explica al presidente. La voluntad es inaugurar la exposición antes o durante las fiestas de Santa Tecla.

También está previsto elaborar un documental audiovisual sobre la historia del club y la organización de encuentros con antiguos deportistas, socios y familiares, así como actividades con escuelas de la ciudad para acercar los deportes náuticos a los más jóvenes. Si bien hace poco más de un año que Pino se convirtió en el presidente del Reial Club Nàutic de Tarragona, su historia con la entidad empieza hace más de 60 años.

Durante este tiempo, asegura, ha observado una gran evolución. «Durante los 70 era sobre todo un club social, pero con los años ha ido perdiendo esta vertiente y hoy día el peso principal recae en la actividad deportiva», indica. Con la conmemoración, el club espera recuperar el aspecto social y reforzar el sentimiento de pertenencia. «Queremos que la gente sepa que el Club Nàutic está aquí y que ofrece actividades para todo el mundo», dice.

La celebración culminará en el 2028 con campeonatos deportivos de ámbito catalán, estatal e internacional, y una gran gala final. Más allá de la efeméride, la directiva quiere que el 150.º aniversario sea un punto de inflexión. «La idea es dejar un club moderno, activo, digitalizado y abierto, tanto en el ámbito deportivo como social», concluye el presidente.