Un estudio de la URV apunta que la dieta mediterránea puede ralentizar el deterioro cognitivo

Seguir una dieta mediterránea podría ayudar a frenar el deterioro cognitivo asociado al envejecimiento. Así lo concluye un estudio liderado por la Universidad Rovira i Virgili (URV), el Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili (IISPV) y el CIBERobn, que ha analizado durante seis años la evolución de 746 personas mayores con sobrepeso u obesidad y síndrome metabólico.

La investigación, publicada en la revista BMC Medicine, muestra que las personas con una mayor adherencia a la dieta mediterránea presentaban una microbiota intestinal más favorable y una evolución cognitiva más positiva a lo largo del tiempo. El estudio ha tenido en cuenta tanto los hábitos alimentarios como la composición bacteriana intestinal y las capacidades cognitivas de los participantes.

Uno de los resultados más destacados es la identificación de una «huella microbiana» asociada a la dieta mediterránea, basada en la presencia de determinadas bacterias intestinales. Este biomarcador se ha relacionado con un deterioro cognitivo más lento, aportando nuevas evidencias sobre el papel del eje intestino-cerebro en la salud cerebral.

Los investigadores señalan que estos hallazgos abren la puerta a nuevas estrategias nutricionales para promover un envejecimiento cognitivo saludable, en un contexto marcado por el aumento de la esperanza de vida y la prevalencia de la demencia.