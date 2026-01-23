INVESTIGACIÓN
Un estudio de la URV apunta que la dieta mediterránea puede ralentizar el deterioro cognitivo
La investigación relaciona este patrón alimentario con una microbiota intestinal más saludable en personas mayores
Seguir una dieta mediterránea podría ayudar a frenar el deterioro cognitivo asociado al envejecimiento. Así lo concluye un estudio liderado por la Universidad Rovira i Virgili (URV), el Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili (IISPV) y el CIBERobn, que ha analizado durante seis años la evolución de 746 personas mayores con sobrepeso u obesidad y síndrome metabólico.
La investigación, publicada en la revista BMC Medicine, muestra que las personas con una mayor adherencia a la dieta mediterránea presentaban una microbiota intestinal más favorable y una evolución cognitiva más positiva a lo largo del tiempo. El estudio ha tenido en cuenta tanto los hábitos alimentarios como la composición bacteriana intestinal y las capacidades cognitivas de los participantes.
Uno de los resultados más destacados es la identificación de una «huella microbiana» asociada a la dieta mediterránea, basada en la presencia de determinadas bacterias intestinales. Este biomarcador se ha relacionado con un deterioro cognitivo más lento, aportando nuevas evidencias sobre el papel del eje intestino-cerebro en la salud cerebral.
Los investigadores señalan que estos hallazgos abren la puerta a nuevas estrategias nutricionales para promover un envejecimiento cognitivo saludable, en un contexto marcado por el aumento de la esperanza de vida y la prevalencia de la demencia.