ERC reclama un turismo pensado para Tarragona y critica la falta de rumbo del gobierno municipal

El Grupo Municipal de ERC en el Ayuntamiento de Tarragona ha reivindicado la necesidad de apostar por un modelo turístico alineado con las políticas de ciudad y orientado, en primer lugar, a garantizar la calidad de vida de la ciudadanía. Los republicanos defienden que el turismo tiene que servir para reforzar el tejido vecinal, el comercio de proximidad, el patrimonio y el espacio público, y no para condicionar el día a día de la ciudad.

Roig ha advertido que «el turismo no puede condicionar la vida cotidiana de Tarragona, son los visitantes los que se tienen que adaptar al ritmo de la ciudad y no al revés». En este sentido, ha denunciado la falta de dirección política y técnica del área de Turismo, que desde septiembre del 2023 no dispone de gerencia. «Una de las T que la alcaldesa Viñuales quería hacer suya, la de Turismo, ha quedado sin rumbo y sin proyecto. Sólo se persiguen cifras, pero no hay una estrategia ni una visión clara de ciudad». Maria Roig ha reivindicado que «desde de ERC tenemos muy claro que las políticas turísticas tienen que pasar primero para mejorar el día a día de Tarragona y su gente. El turismo tiene que ser un aliado para mejorar la ciudad y no un factor que altere los ritmos o dificulte el día a día».

Desde el Grupo Municipal de ERC se ha puesto en valor la modificación de la tasa turística que el partido ha defendido en el Parlamento y que permitirá establecer un recargo que irá directamente a las arcas municipales para poder destinarse a reforzar los servicios del Ayuntamiento como la limpieza, el autobús o la seguridad. Esta medida, según Roig, «supondrá un paso adelante para garantizar que los recursos generados por el turismo reviertan directamente en la ciudadanía y en la mejora de los servicios públicos. Ahora bien, para implementarlo y hacerlo bien nos hace falta una buena estructura técnica a Turismo».

Finalmente, la portavoz republicana ha lamentado la paralización del proyecto Porta Tàrraco, iniciado durante el gobierno Republicano, que tenía que tener una nueva oficina de turismo compartida entre Generalitat y Ayuntamiento. «El alcalde Viñuales ha perdido una gran oportunidad para dotarse de un espacio de referencia capaz de impulsar una gestión turística moderna y coordinada. No se puede construir una política turística sólida si dejamos perder instrumentos como este», ha concluido.