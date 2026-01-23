El Cós del Bou acogerá la XIX Baixada del Pajaritu el próximo 14 de febrero

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Un año más, la Associació d'Amics de la Colla Jove organiza la Baixada del Pajaritu, uno de los actos marcados en rojo en el calendario festivo tarraconense. El acto tendrá lugar el sábado 14 de febrero en la calle Cós del Bou, la plaza del Rei y la bajada de la Peixateria de la Part Alta se volverán a llenar de humor y sátira.

La Baixada consiste en una carrera de trastos con elementos críticos y satíricos y abierta a las entidades y agrupaciones locales, así como a grupos de amigos, familias y a personas individuales. Cada año concentra centenares de personas con ganas de ver porrazos a primera línea. Las inscripciones ya están abiertas y se pueden hacer a través de la página web de la Colla Jove hasta el 7 de febrero.

Las entidades participantes están convocadas a las 9:30 h en la plaza del Rei, donde estarán expuestos los trastos para poder admirarlos con tranquilidad antes de la Baixada. A las 11 h, los pajaritus empezarán a desfilar y deslizar por la bajada de la Peixateria hasta llegar a la calle Cós del Bou, y una vez allí volverán a la plaza del Rei para hacer una segunda bajada.

Al final del acto se hará la entrega de premios con las categorías de siempre: ‘Paquí pallà SL’ por el valor crítico del ‘pajaritu’, ‘Fem-lo maco’ para el trasto más bonito, ‘Fins al final’ para la mejor bajada, ‘Intent desmuntat’ para la bajada más desastrosa y ‘Nàstic de Tarragona’ para el mejor porrazo.

Al acabar la Baixada del Pajaritu, la actividad en el Cós del Bou continuará con el Vermú Lila con DJ Oki y, a las 13 h, tendrá lugar el tradicional concurso infantil de disfraces dentro del local de la Colla Jove, acompañados por la charanga TomaNota. Ya por la noche, a partir de las 24 h, llegará la verbena del Carnaval Joven con DJ DBroma y PD Murddock hasta altas horas de la madrugada.

Una jornada llena de actividades que combinará tradición, sátira, fiesta, convirtiendo la Part Alta en el epicentro del desenfreno, con actividades para todas las edades y un ambiente popular que se alargará desde la mañana hasta bien entrada la noche.