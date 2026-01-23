El Ayuntamiento limpia la cabecera del Torrent de la Móra

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona ha llevado a cabo varias actuaciones de limpieza durante el mes de diciembre en la cabecera del Torrent de la Móra, con el fin de garantizar una correcta circulación de aguas y la prevención de inundaciones.

El consejero de Medio Ambiente, Guillermo García de Castro, ha puesto de relieve que «desde el Ayuntamiento estamos trabajando para conseguir que el barrio de la Mora sea más resiliente en las lluvias torrenciales» y también ha recordado que «actualmente estamos construyendo el depósito anti-DSU que podrá almacenar un máximo de 1.000 m3 de agua, con el fin de regular y tratar los desbordamientos en la zona».

El equipo de trabajo, formado por un oficial y un peón forestal, desbrozaron y retiraron la vegetación. También se trituró y eliminó caña americana (arundo donax), que es una especie exótica e invasora, así como otros restos vegetales. También, se llevó a cabo una recogida de residuos no vegetales, y posteriormente, se realizó una gestión integral en el vertedero autorizado.

Los trabajos van a cargo de la empresa adjudicataria, GIL FORESTAL SL, por un importe de 7.258,79 euros (IVA incluido) que incluye actuaciones similares cada 6 meses durante 2 años, que finalizarán en junio del 2027.