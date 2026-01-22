Tarragona se presenta en Fitur como capital del turismo deportivo y de los grandes eventos

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Tarragona ha aprovechado su presencia en FITUR para reforzar su proyección como destinación turística deportiva de alto nivel, apostando por el deporte como uno de los ejes clave de promoción internacional. La ciudad se ha presentado en el estand de Cataluña con un relato que combina patrimonio, experiencia organizativa y grandes acontecimientos para consolidarse como un destino de referencia durante todo el año.

El acto, que ha contado con la participación de tres deportistas muy destacados como el exciclista profesional Perico Delgado, la atleta tarraconense Mireia López y el exjugador de baloncesto gallego Fernando Romay, se ha explicado a los asistentes como la ciudad de Tarragona es una ubicación óptima para el turismo deportivo, con infraestructuras de calidad, naturaleza y experiencia en la organización de acontecimientos deportivos en los últimos años, siendo ya un referente y con la proyección de este año para acoger una de las salidas de El Gran Départ del Tour de France.

Y es que la ciudad, desde el Patronato Municipal de Turismo, trabaja para profundizar en la desestacionalización del turismo y la especialización. La cultura, la historia y el Patrimonio ya los tenemos; formamos parte; pero desde el Ayuntamiento ya hace tiempo que se ha apostado fuerte también por la gastronomía y el deporte, otros elementos característicos de una ciudad mediterránea que hay que visitar.

Al acto, presentado y moderado por la técnica del Patronato de Turismo, Joana Conesa y el gerente del Patronato de Deportes, Ramon Cuadrat, se ha destacado también que «hablar hoy de Tarragona y de deportes es hablar de una historia que se remonta además de 2.000 años atrás». Y hoy en día, es una ciudad preparada y con buenos resultados, con una capacidad reconocida a nivel estatal, con el Premio Nacional de Deportes de 2024 como la entidad local que más ha contribuido al fomento del deporte o con cifras tan impactantes como los más de 55 acontecimientos deportivos el año pasado, que han reunido casi 40.000 deportistas y unas 70.000 personas acompañadoras. Este hecho ha generado un impacto económico superior a los 13 millones de euros por la ciudad.

Entre otros acontecimientos, Tarragona ha acogido el Campeonato de España absoluto de atletismo, el Tarragona Premier Padel P1, los Campeonatos de España de tenis mesa, la 46.ª Ata Catalana ACB o la 37.ª Liga Catalana Femenina de Baloncesto. Así como también el compromiso con el deporte familiar y de base, como el festival de waterpolo HaBaWaBa, las competiciones infantiles de kárate o el Campeonato de Cataluña de natación infantil.

La proyección para este año no es menos ambiciosa. Volveremos a batir récords, con grandes acontecimientos ya anunciados como el Campeonato de España Absoluto y las Copas del Rey y de la Reina de Tenis mesa, la Copa de la Reina de la Liga Femenina Endesa, el Campeonato de Europa de Triatlón, la salida de la segunda etapa del Tour de Francia y la celebración de los Special Olympics.

Cuadrat ha confirmado que todo eso es posible gracias a unas instalaciones deportivas municipales de calidad, puestas al servicio de las organizaciones y con vocación de servicio y profesionalidad del personal técnico municipal y la voluntad política para poder seguir creciendo en este sentido y como ciudad de referencia en el mundo del deporte.

Para cerrar la presencia de Tarragona en este gran escaparate mundial y después de asistir a varias presentaciones, reuniones y convenios con el grupo Ciudades Patrimonio y Diputación de Tarragona, y con la voluntad de ser también un destino donde la gastronomía sea uno de los ejes principales de los visitantes, la ciudad también formará parte esta tarde, junto con otros ayuntamientos, de la presentación de la campaña Guia Repsol y la Gala de Sols Repsol; que por primera vez se celebrará en Cataluña.

A su intervención el gerente de promoción económica y Mercados, Dani Milà, destacará poder participar del acto y manifiesta que «Tarragona es una ciudad con una identidad gastronómica única, heredera de un legado que viene de muy lejos.» Y ha cerrado que hoy se presenta a FITUR «una de las acciones que el año pasado anunciamos por este 2026 y de lo que estamos muy orgullosos, de que es que Tarragona será la sede de la Gala de los Soles Guia Repsol 2026, una de las citas más prestigiosas del calendario gastronómico estatal».