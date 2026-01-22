Tarragona lidera la rentabilidad del alquiler en toda España con un 8,21%

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

Tarragona se ha situado como la capital de provincia con la rentabilidad del alquiler más alta de todo el Estado a finales de 2025. Según datos de pisos.com, la rentabilidad bruta del alquiler en la ciudad llega al 8,21%, una cifra que la coloca claramente por delante del resto de capitales españolas.

Este porcentaje refleja el buen retorno que obtienen los propietarios que apuestan por el alquiler en Tarragona, en un momento en qué el mercado inmobiliario vivo una fuerte tensión. El incremento de la rentabilidad va en línea con la tendencia estatal, que ha cerrado el año con una media del 7,02%, más de un punto por encima de los datos del 2024.

En el caso de Tarragona, esta elevada rentabilidad se explica por la combinación de unos precios de compra todavía relativamente contenidos y una demanda de alquiler sostenida, factores que favorecen un mejor retorno de la inversión. Desde pisos.com señalan que la escasez estructural de oferta y la evolución de las preferencias de los demandantes siguen presionando el mercado, especialmente a las ciudades con actividad económica y atractivo residencial.

Con estas cifras, Tarragona se consolida como uno de los puntos más atractivos para la inversión en vivienda de alquiler, en un escenario marcado por el aumento de las rentas y la dificultad de acceso a la vivienda para muchos residentes.