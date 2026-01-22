La Sala Trono programa ocho obras esta primavera con dos estrenos de compañías tarraconenses

La Sala Trono de Tarragona programará ocho obras esta primavera en una temporada que arrancará el 21 de febrero y se alargará hasta el 24 de mayo. Habrá teatro, danza y destaca el estreno de dos producciones de compañías tarraconenses.

Por una parte, la comedia I say potato, la nueva producción propia de la misma Sala Trono que volverá a unir a Anna Moliner y Joan Negrié después del éxito durante un montón de temporadas de You say tomato. Se ha programado durante dos fines de semana de mayo. El segundo estreno del territorio será Francisco Frasco de Àkrida Produccions durante dos fines de semana de abril.

La Sala Trono continúa implicada en los Planes de Impulso con la presencia de dos obras dentro de la programación. Hamlet 0.2, de la compañía Primera Rèplica (Barcelona), forma parte del Plan de Impulso del Teatro – Cap Butaca Buida, mientras que Birdsland, de Nadine Gerspacher (Barcelona), se inscribe en el Plan de Impulso de la Danza.

La programación se completa con una selección de propuestas que destacan por su mirada contemporánea y la diversidad de formatos y discursos. Entre ellas, Ragazzo, de Lali Álvarez (Vilassar de Dalt), una pieza que dialoga con la memoria colectiva y el relato político; Chocolate, de Produccions de Ferro (Islas Baleares), una propuesta cargada de humor e ironía; Màquines sexuals, de Jordina Biosca (Vilafranca del Penedès), una reflexión provocadora sobre el deseo y la tecnología, y Dopaland. La tiranía de la felicidad, de Sala Fénix (Barcelona), una pieza crítica que cuestiona los discursos hegemónicos sobre el bienestar y la felicidad obligatoria.