Incertidumbre y desesperación entre los pocos usuarios que se esperan en la estación de Tarragona

Pocos usuarios de trenes se esperan en el vestíbulo de la estación de trenes de Tarragona este jueves por la mañana a la espera que se reanude el servicio ferroviario o bien que a algún familiar les recoja para volver hacia casa. Los andenes están vacíos de viajeros, sólo hay trabajadores de seguridad y de Renfe, y en las vías hay parados cinco convoyes. Varios informadores explican a los pasajeros que llegan a la estación que no hay servicio.

Marga, una viajera de la R-16, procedente de Tortosa, que ha cogido este tren en l'Ametlla de Mar, está indignada porque no les han informado hasta Vila-seca que el regional acabaría el trayecto en Tarragona y también porque no les ha ofrecido ningún servicio de transporte alternativo. «Es una mierda, es una incertidumbre», ha dicho.

Marga se dirigía hacia Barcelona por cuestiones familiares y ha subido al tren sin saber que el viaje se acabaría en Tarragona, puesto que en la estación de l'Ametlla de Mar no había ningún informador. A las siete y media de esta mañana, se esperaba resignada en el vestíbulo. «No nos han dado ninguna alternativa, estoy esperando a que me vengan a buscar para volver a casa», ha explicado. De hecho, esta pasajera, que habitualmente coge el tren para desplazarse, ha reclamado en Renfe que habilite autobuses como servicio alternativo.

«Habitualmente no funciona, no es ninguna novedad, no vamos bien», ha opinado. Ella dice que entiende que por seguridad ayer los maquinistas no quisieran conducir los convoyes y que el servicio estuviera parado para hacer las inspecciones. La viajera ha calificado la situación «de entre mierda o muy mierda». «Al final, siempre es igual, es una incertidumbre, sabes cuando sales de casa, pero no si podrás volver, no habla nada bien del servicio ni del país, nadie se hace responsable de nada», ha denunciado. También ha lamentado que la atención de las trabajadoras de la taquilla ha sido «penosa» y ha dicho que incluso no le han contestado las preguntas.

Otra de las usuarias que se ha quedado colgada es Marta. Ella explica que va en coche desde Miami -Hospitalet de l'Infant- hasta Vila-seca y desde este punto sube al tren para ir a trabajar en Barcelona. «Nos ha dejado a Tarragona y nos han dicho que no habrá trenes en todo el día», ha afirmado. La viajera ha tenido que recurrir a su hijo para volver a casa. «Es caótica la información, si ya tenían previsto que no saldrían trenes, que es una marranada, nos lo tendrían que haber dicho antes para podernos organizar», ha criticado.

La pasajera ha lamentado la carencia de información y que la poca que hay es «muy confusa». «La realidad es que no hay trenes, sin información y mala», ha añadido. A la vez, ha asegurado que compran la huelga encubierta de los maquinistas: «acepto que se haga una huelga, entiendo que es su seguridad y la nuestra, pero es un estrés interno». En su caso, confía que no tenga consecuencias en el trabajo, puesto que ha podido explicar a su jefe que no podrá llegar a trabajar en esta jornada.

Alrededor de las siete de la mañana, una vez cancelada el tren procedente de Tortosa, se han hecho colas en la taquilla para reclamar justificantes. A las nueve y media de esta mañana, ha pasado un tren, que no se ha parado en la estación de Tarragona, donde continúan habiendo solo trabajadores de Renfe en el andén, media docena de trenes a las vías y prácticamente no hay ningún usuario. A las 9.30h, ha sonado por megafonía el aviso que no se ofrece servicio: «por causas operativas no hay servicio, recomiendan usar servicio alternativo, disculpen las molestias».