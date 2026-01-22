Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Después de un inicio de semana marcado por varios incidentes ferroviarios, el debate sobre el estado de la red ha vuelto con fuerza. Mientras se investigan los hechos, los expertos indican que el contexto de la situación es más complejo de lo que puede parecer. Según Joan Carles Salmerón, director de Terminus Centre d'Estudis del Transport y experto en ferrocarriles, es cierto que el sistema arrastra décadas de falta de inversiones.

«En los últimos años se ha empezado a invertir dinero en Rodalies, pero como sociedad tenemos que exigir que estas inversiones no se detengan», afirma. Advierte que los resultados no serán inmediatos y que hay que mantener el esfuerzo inversor durante años por empezar a ver una red en condiciones.

El experto también pone el foco en el cambio climático como factor clave. «Los temporales cada vez son más frecuentes, especialmente en la fachada mediterránea, y afectan cada vez más a las infraestructuras», señala. En este sentido, defiende que no es suficiente con renovar vías e instalaciones, sino que hay que empezar a trabajar en planos de contingencia y de protección. El ferrocarril es una infraestructura crítica para el funcionamiento de la sociedad y tenemos que estar preparados porque estas afectaciones se repetirán, y cada vez más a menudo», explica.

Un transporte seguro

El experto asegura que a pesar de los recientes incidentes el tren sigue siendo un medio seguro. «Estos días podríamos decir que se ha creado una especie de tormenta perfecta, pero el transporte ferroviario es seguro, mucho más que otros medios», defensa.

Así y todo, reconoce que la red presenta un deterioro acumulado después de muchos años sin inversiones suficientes. «Ahora se están haciendo obras, de hecho el tramo donde ha tenido lugar el accidente se estaba renovando, pero todavía falta mucho camino por recorrer», apunta.

Con respecto al corte ferroviario, considera que «parar el servicio hasta garantizar la seguridad después del temporal ha sido una decisión correcta». Sobre la huelga convocada por los maquinistas, afirma que «si las movilizaciones sirven para reclamar que las inversiones no se detengan» contarán con su apoyo.

El experto también reclama una mejor comunicación por parte de Adif. «Si queremos transmitir confianza y seguridad, el primero es evitar mensajes contradictorios y explicar bien qué está pasando», dice.