La URV dará alternativas para los estudiantes que tienen pruebas de evaluación y no puedan ir

La mayoría de las universidades catalanas mantienen este miércoles su actividad académica, aunque han expresado que serán flexibles en el caso de estudiantes que tenían evaluaciones o exámenes y no puedan llegar por la suspensión de Rodalies. En el caso de la URV, se habilitarán mecanismos alternativos para aquellos estudiantes que tienen pruebas de evaluación y no puedan llegar por problemas con la movilidad, y pide también a los afectados que contacten con los profesores por si hay que reprogramar las pruebas.

La Universidad de Barcelona (UB) pero sí que se ha decidido suspender todos los exámenes y las actividades de evaluación previstas para este miércoles. La Autónoma (UAB), la Pompeu Fabra (UPF) o la de Girona (UdG) han indicado que establecerán alternativas y serán flexibles en el caso de los alumnos que no puedan llegar por los problemas de movilidad, según ha informado el Departament de Recerca i Universitats. En el caso concreto de la UAB, han indicado que serán flexibles en los procedimientos de evaluación de los alumnos afectados hasta que no se restablezca la movilidad con normalidad.

La Politècnica de Catalunya ha informado de que mantiene la actividad académica habitual, mientras que la UPF mantendrá la actividad en la medida en que sea posible y establecerá una alternativa a los estudiantes que no puedan asistir presencialmente a las actividades evaluables. En el caso que de los docentes que no puedan llegar presencialmente al puesto de trabajo, la sesión se impartirá en línea o se aplazará.

La UdG ha informado de que ningún estudiante que tenga alguna prueba de evaluación y no pueda llegar por causas ajenas a su voluntad se verá perjudicado y pide que contacten con su profesor tan pronto sea posible. Además, ha recomendado priorizar el teletrabajo en caso de que sea posible.

La Universidad de Lleida (UdL) ha indicado que facilitará que el alumnado afectado pueda comunicar cualquier incidencia a su profesorado y la de Vic-Central (UVic-UCC) dará flexibilidad también a los que no puedan acceder.