Mediación en Tarragona, Valls y El Vendrell: 148 solicitudes registradas en el 2025

El servicio de orientación a la mediación (SOM) de los partidos judiciales de Tarragona, Valls y El Vendrell ha recibido 148 solicitudes en el 2025. De estas, 110 son peticiones del SOM y 38 procedentes de los letrados del turno de oficio. El Ilustre Colegido de la Abogacía de Tarragona (ICAT) ha presentado este miércoles el informe anual de este servicio en el marco del Día Europeo de la Mediación.

La presidenta de la Comisión de ADR y Mediación de la entidad, Isabel Morales, ha explicado que la entrada en vigor de la Ley 1/2025 ha supuesto un «impulso muy importante». «Tenemos una subida bastante importante y positiva, de 66 solicitudes el 2024 se ha pasado a 110 el año pasado», ha dicho. También ha reclamado más recursos para cubrir los gastos derivados de la mediación.

Concretamente, el servicio de orientación a la mediación de la ICAT recibió 132 solicitudes en 2020, 105 en 2021, 136 en 2022, 102 en 2023, 66 en 2024 y 110 en 2025, procedentes de las sesiones informativas. En cuanto a los partidos judiciales, los de Tarragona tramitaron 55 peticiones en 2025 respecto a las 28 de 2024. En el Vendrell, se cifraron en 30 el año pasado y en 28 hace dos años mientras que en Valls recibieron 23 en 2025 y 6 en 2024. En global, sumaron 108, puesto que dos solicitudes se desviaron a los partidos judiciales de Reus y del Baix Ebre. Respecto a las peticiones hechas por parte de los abogados, fue 38, de las cuales 20 provienen de los juzgados de Tarragona, 10 del Vendrell y 8 de Valls.

La presidenta de la Comisión de ADR – de las siglas en inglés Alternative Disputo Resolution) también ha destacado que el número de expedientes SOMOS – los que se tramitan internamente y se trasladan a la Generalitat- se cifraron en 280 en 2025 respecto a los 226 de 2024. En la presentación del informe anual, también ha subrayado que se hicieron 346 sesiones informativas en el 2025. «En este ámbito nos mantenemos respecto de los años anteriores. Esto quiere decir que la gente tiene una conciencia que puede venir en el colegio a pedir información, a resolver dudas y que nos tienen como un punto de referencia», ha indicado. En relación con la tipología, Morales ha señalado que muchas de las solicitudes son del ámbito familiar, a pesar de que reciben de todos tipos.

Además, ha subrayado que no todos los casos se pueden mediar, que se pueden lograr acuerdos parciales y ha recordado que los acuerdos logrados en el servicio de mediación se tienen que homologar posteriormente a los juzgados. «Por lo tanto, el acuerdo o nombre se tiene que valorar dentro de un contexto. Por nosotros es más importante la solicitud, que es donde la persona pulsa el botón de la mediación», ha expresado. Preguntada sobre los casos derivados por parte de los juzgados, ha dicho que todavía no los llegan muchos, pero ha destacado que se está implementando la mediación exprés. «Hay un programa de mediación intrajudicial donde los juzgados nos derivan aquellos temas que consideran que tendrían que mediarse, pero ya están judicializados», ha indicado. Ha añadido que la ley de eficiencia impulsa este servicio exprés, pero que están pendientes de coordinarse con los órganos judiciales.

Faltan recursos

Por otro lado, Morales ha reclamado más recursos para cubrir los gastos derivados del servicio de mediación, puesto que no se cubren los costes de las notificaciones, que se tienen que enviar a la otra parte, tal como establece la nueva normativa. «Podemos hacer correos certificados, llamadas telefónicas, pero el problema es que cuando tienes diferentes direcciones donde notificar y tienes que agotar todas las vías, a la que enviamos un burofax ya te vale 15 euros, lo tienes que poner de tu bolsillo y no salen los números», ha lamentado. Por eso, ha vuelto a pedir más recursos al Departamento de Justicia. «El año pasado hicimos la demanda, este año, cuando se han negociado los nuevos módulos, se ha vuelto a hacer, pero no se ha conseguido», ha denunciado. Con todo, confía que se revierta esta problemática.