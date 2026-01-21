El Gobierno informará hoy sobre el plan de usos para la futura biblioteca de Tarragona

Publicado por John Bugarin Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

La Comisión de Cultura del Parlament de Catalunya celebrará este miércoles una sesión informativa sobre la propuesta técnica del plan de usos y necesidades de la futura Biblioteca Pública de Tarragona, la cual se construirá en la Tabacalera. La consejera de Cultura, Sònia Hernández, dará cuenta en los grupos del estado actual del proceso de elaboración de un documento que es necesario para poder sacar adelante este equipamiento largamente reivindicado.

La sesión se ha convocado después de que la Comisión aceptara, el pasado 29 de octubre, la solicitud registrada por el diputado de Junts per Catalunya Jordi Bertran. El objetivo principal de la formación soberanista es «saber en qué situación está» la propuesta de que tiene que elaborar el Gobierno catalán. Desde el grupo parlamentario señalan que la iniciativa responde a la voluntad de hacer seguimiento de los trabajos de redacción y evitar que nadie se encante. En este sentido, remarcan que no hay que desperdiciar esta oportunidad, con el consenso institucional existente.

Elaborar el plan de usos es esencial para poder cerrar el convenio entre el Ayuntamiento, la Generalitat y el Ministerio de Cultura; y asegurar la construcción del futuro equipamiento. Es un documento que se espera desde el 2023, año en que se creó la comisión interadministrativa. Sin embargo, falta todavía acordar de forma definitiva la ubicación exacta de la biblioteca dentro de la Tabacalera y formalizar la cesión de estas instalaciones del consistorio al Estado.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun (Sumar), anunció que el Gobierno central destinará 20 millones de euros en su construcción, pero es necesario que todas las partes firmen un convenio que blinde esta inversión. Sobre todo, teniendo en cuenta la situación de inestabilidad política que se vive al ejecutivo español y que podría acabar derivando en unas elecciones anticipadas. Dar este paso permitirá iniciar los estudios previos y elaborar, posteriormente, la redacción del proyecto.

En la sesión de hoy, el grupo parlamentario de los Comuns presentará diferentes cuestiones a la consejera Hernández, como «qué decisiones piensa acelerar a la Generalitat en los próximos meses para dejar el proyecto lo suficiente encauzado para que no pueda ser revertido políticamente». También preguntarán, entre otros, si «puede comprometerse a una fecha concreta para la próxima reunión de la comisión a tres bandas y en un calendario regular de convocatorias»; y cuándo se terminará el plan funcional.

