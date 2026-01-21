La Colla La Bóta invita al director de PortAventura a la presentación de su libro

La Bóta se encarga de organizar muchos de los actos del Carnaval tarraconense, como el velatorio de los féretros del Rey y la Concubina.Gerard Martí Roig

La Colla La Bóta ha invitado formalmente al director general de PortAventura, Fernando Aldecoa, a la presentación de su libro, que tendrá lugar el próximo 6 de febrero a las 19 h en el Antiguo Ayuntamiento de Tarragona. La invitación, en forma de carta, llega después de la reciente polémica entre la entidad cultural y la empresa a raíz de la temática escogida por la comparsa para su disfraz de Carnaval.

«Nuestra intención no ha sido nunca parar el parque; eso ya lo hicieron, con una demostración de organización colectiva encomiable sus trabajadores, sino hacer reflexionar tanto a ustedes como a su público sobre el modelo y el horizonte de la empresa», señala el grupo sin abandonar el sarcasmo que tanto los caracteriza. «Nos gustaría que pudiera asistir al acto para conocer de primera mano la idiosincrasia de La Bóta, entender el sentido profundo de nuestra tarea y comprobar que la sátira que practicamos no busca enemigos perpetuos, sino ofrecer espejos a la realidad que nos rodea, a veces un poco deformantes», indican en la carta firmada por el presidente, Toni Garcia.

En este sentido, recuerdan que la entidad forma parte del tejido cultural popular de Tarragona desde hace décadas y «ha defendido siempre el Carnaval como un espacio de libertad, crítica y convivencia, donde todo el mundo puede salir retratado, pero donde nadie tendría que quedar fuera del diálogo». El libro que presentan en febrero recoge los textos del Juicio del Rey Carnaval y la Concubina desde 1984 hasta la actualidad, y constituye una crónica «alternativa e inevitablemente sesgada» del territorio.

A través de la ironía y la crítica festiva, aparecen «los retos, los conflictos, los recuerdos y las manías colectivas que han marcado Tarragona y su entorno, con la voluntad de hacer pensar dando risa o, cuando menos, hacer reír haciendo pensar». «Eso sí, sin colas de espera», apuntan.

Desde La Bóta, esperan que Aldecoa reciba su invitación «con el espíritu con que es enviada: abierta, franca y con una sonrisa en la cara».