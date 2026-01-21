Colapso circulatorio después del accidente de Gelida: sin Rodalies y con la AP-7 cortada en sentido Tarragona

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

El Camp de Tarragona vive este miércoles una jornada de fuerte impacto en la movilidad a raíz del grave accidente ferroviario de Gelida. La combinación de la paralización total del servicio de Rodalies en toda Cataluña y el corte del AP-7 en sentido sur ha provocado un escenario de colapso circulatorio, con miles de usuarios sin tren y con afectaciones que se prevén intensas durante toda la tarde.

El origen de la situación es el accidente mortal registrado el martes por la noche en Gelida (Alt Penedès), cuando un tren de la línea R4 chocó contra un muro de contención que había caído sobre la vía, presuntamente a causa de las fuertes lluvias. El siniestro dejó a una víctima mortal y 37 personas heridas, cinco de ellas en estado grave, y obligó a Adif a suspender completamente la circulación ferroviaria para comprobar la seguridad de la infraestructura.

Este miércoles, Tarragona y el resto del territorio han quedado sin servicio de Rodalies. Renfe ha recomendado utilizar transportes alternativos, pero muchos viajeros se han encontrado con estaciones sin trenes y con opciones limitadas. Desde el Departamento de Territorio se ha aconsejado recurrir al metro o a autobuses interurbanos cuando sea posible y evitar desplazamientos innecesarios.

A esta situación se ha añadido, a partir de las 18.00 horas, el corte total de la AP-7 en Martorell en sentido Tarragona. Los Bomberos han alertado de una posible inestabilidad del talud y del muro de contención de la autopista, que actualmente apoya sobre el tren accidentado. Aunque hasta ahora sólo había un carril cortado, Tráfico ha decidido restringir completamente el sentido sur por seguridad.

El Servicio Catalán de Tráfico calcula que la afectación puede llegar a unos 120.000 vehículos, incluidos unos 25.000 camiones. Se han habilitado y recomendado varias rutas alternativas, como la A-2 combinada con la C-15, la C-32 por el litoral o la B-24 por el prelitoral, con retorno a la AP-7 en Vilafranca del Penedès.

Con el servicio ferroviario parado y una de las principales arterias viales del país cortada, la movilidad en el Camp de Tarragona queda severamente condicionada en una jornada marcada por las consecuencias directas del accidente de Gelida y por una tarde en que se prevé especialmente complicada en las carreteras.