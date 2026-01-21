Adjudican la mejora de las cubiertas de las naves donde se instalará la nueva planta solar del Muelle de Castella

La futura planta será la más grande de todas las que ha efectuado hasta el momento la Autoridad Portuaria.Port Tarragona

La Autoridad Portuaria de Tarragona ha adjudicado a Cruceni S.L. los trabajos de mejora de las cubiertas de las naves A, B y C del Muelle de Castella, donde se ubicará la planta fotovoltaica más grande que ha impulsado, la APT hasta el momento. Los trabajos tendrán un coste de 308.120,87 € (IVA incluido) y tendrán una duración de dos meses, una vez empiecen las obras.

La actuación que se llevará a cabo dejará preparadas las tres edificaciones para la posterior colocación de las placas solares. Tanto esta actuación previa como la creación de la futura planta fotovoltaica reciben financiación del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Los trabajos que llevará a cabo la empresa adjudicataria consisten en la mejora del envolviendo de la cubierta, la sustitución de la chapa superior de la cubierta, la sustitución de los policarbonatos de las claraboyas y la preparación general de toda la superficie de la cubierta para acoger la futura planta fotovoltaica.

Proyectos estratégicos

Las naves A, B y C del muelle de Castella están ubicadas entre el vial norte del muelle, que toca al río Francolí, y el Centro de Acreditaciones. Actualmente, acogen los talleres y almacenes de la Autoridad Portuaria y del Centro de Estudios Marítimos y de Actividades del Puerto de Tarragona (CEMAPT). Estas naves disponen de la mayor superficie de cubierta del conjunto de edificios de titularidad de la APT, motivo por el cual se convertirán en la planta fotovoltaica más grande promovida por la Autoridad Portuaria.

La nueva instalación fotovoltaica, que supondrá una inversión de cerca de 1 millón euros, ocupará una superficie total de 4.500 m2 y aportará 600 nuevos kW de potencia nominal; 200 kW por cada nave. La planta funcionará en régimen de autoconsumo con excedentes. La energía generada cubrirá parte de la demanda eléctrica derivada de la actividad diaria del Puerto y ayudará a reducir la dependencia de fuentes convencionales.

Más autosuficiencia energética

Los 600 nuevos kW de potencia que aportará la instalación se sumarán a los 710 kW que ya produce actualmente de energía limpia, de manera una vez entre en funcionamiento la Autoridad Portuaria de Tarragona generará 1,31 MW de potencia de energía fotovoltaica, cosa que aumentará su capacidad de autosuficiencia energética.

Actualmente, hay instalaciones fotovoltaicas en el Refugio 1 y 2 del Muelle de Costa, en el edificio administrativo de la APT, en el edificio del Club de Remo, en el Puesto de Control Fronterizo, en la sede de la Agencia Tributaria, al Centro de Acreditaciones, a las pérgolas del aparcamiento de la terminal de cruceros y al edificio de la Policía Portuaria.

Además, se están preparando los proyectos de las instalaciones fotovoltaicas para las cubiertas de los Tinglados 1, 2, 3 y 4 (320 kWh) y del Edificio de Entidades del Moll de Costa (15kWh). Asimismo, se está llevando a cabo el estudio previo para instalar placas en el aparcamiento de vehículos adjunto en el edificio administrativo (200 kWh). Con estas actuaciones, la APT se acercaría en los 2MW de generación de energía fotovoltaica.