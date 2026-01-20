Vivir en Tarragona ciudad es un 51% más caro que hacerlo en una zona rural

Un cartel de una finca que anuncia que una vivienda está disponible en el centro de Tarragona.ACN

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

El precio de la vivienda en las ciudades prácticamente duplica el de las casas en las zonas rurales, según un estudio del portal inmobiliaria Idealista. El informe detalla que en Tarragona ciudad es un 51% más caro que darlo en un entorno no urbano y el precio medio paso de los 1.215 euros el metro cuadrado en las zonas menos densas hasta los 1.838 euros en la ciudad.

En Barcelona la diferencia es del 73% (1.891 euros el metro cuadrado vs. 3.281 euros) y en Girona es del 33% (2.067 euros vs. 2.745 euros). Lleida es la única demarcación del Estado donde no se observa esta tendencia y los precios de los pisos en la ciudad (1.666 euros el metro cuadrado) todavía se sitúan por encima de las casas en las zonas no urbanas (1.421 euros el metro cuadrado).

Según Idealista, el comportamiento de Lleida se explica porque las casas se sitúan en zonas de montaña próximas a las estaciones de esquí.

El estudio se basa en datos de finales del 2025. Madrid es la comunidad con más sesgo entre urbano – rural, con una diferencia del 131%.