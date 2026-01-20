El ImpulsDipta, las carreteras y el agua, los temas del año para la Diputació

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

La Diputació de Tarragona celebró ayer por la mañana el encuentro anual con los periodistas del Camp de Tarragona para hacer balance de los diferentes proyectos de presente y futuro de la institución. La presidenta a Noemí Llauradó hizo un repaso, dejando claro que, aunque ahora llueva, «sigue siendo el mandato del agua».

Aparte, hizo énfasis en las diferentes carreteras donde se está actuando y se actuará este año. Estas afectan diferentes municipios como Valls, Rojals, Botarell, el Catllar o también Tarragona, con la carretera que llega hasta el Faro de Salou. «Activaremos inversiones necesarias», expuso a la presidenta.

48 MEUR

También, el año 2026 en la Diputació estará marcado por el despliegue del programa ImpulsDipta, que contará con unos 48 millones de euros. «Permiten hacer a los ayuntamientos aquello que realmente quieren. Sabemos que la financiación a las administraciones más locales no es la más óptima y queremos ayudar a que tengan recursos. Ellos son los que saben que necesitan realmente sus ciudadanos», indicó Llauradó. Por último, este año la institución supramunicipal seguirá haciendo pasas para trasladar su sede operativa en la plaza Imperial Tàrraco. La presidenta explicó que han recibido diez ofertas para hacer el proyecto definitivo.