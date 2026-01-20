La Guardia Urbana de Tarragona levanta 35 actas desde el inicio de la normativa de terrazas

Imagen de archivo de varias terrazas de establecimientos de la Plaza de la Font durante un día de verano.Tjerk van der Meulen

Desde que la normativa de terrazas entró en funcionamiento, en junio de 2025, y una vez superado el periodo de adaptación de dos meses, la Guardia Urbana de Tarragona ha levantado 35 actas en diferentes establecimientos. Estas, afirman desde el Ayuntamiento, ya han sido notificadas y se encuentran en proceso de tramitación.

Las sanciones, explican, responden a incumplimientos diversos, como superar el aforo permitido, no disponer de la autorización de ocupación de la vía pública, no retirar los elementos de la terraza fuera del horario establecido, no haber renovado la licencia correspondiente o exceder el espacio autorizado, entre otros. 18 de estas denuncias se interpusieron durante los meses de junio y julio. Entonces el punto más problemático de la ciudad era la plaza Corsini y las calles de los alrededores, con once.

La plaza de la Font mantiene la autorización

El Ayuntamiento de Tarragona mantendrá, de momento, la autorización provisional para las terrazas de la Plaza de la Font más allá de los seis meses inicialmente previstos, a la espera de presentar el proyecto definitivo que tiene que redefinir la imagen de este espacio.

El documento, que ya se está trabajando, se dará a conocer de cara a la primavera. Este permiso temporal daba a los restauradores de la plaza seis meses para adaptarse a la nueva ordenanza de terrazas, la cual entró en funcionamiento el pasado 5 de junio.

Es la única zona de la ciudad con esta autorización, otorgada excepcionalmente por sus «características particulares», como es el caso de la abundancia de estructuras fijas, que todavía mantienen a pesar de haber quedado prohibidas.

También se está estudiando cómo redefinir la distribución de las terrazas de la calle Mallorca con el objetivo de «mejorar la convivencia entre el vecindario y la actividad de restauración».