Los empresarios de Tarragona, crispados con el Ayuntamiento: «Sólo hacen promesas»

Los empresarios de Tarragona cargan contra el Ayuntamiento. La presidenta de la Cámara de Comercio de Tarragona, Laura Roigé, ha pasado revista esta mañana de la actualidad en la ciudad y de su institución y ha lanzado duras críticas contra la gestión del Ayuntamiento en materia de promoción económica y planificación urbanística. En su valoración del año 2025, Roigé ha mostrado su preocupación por dos cuestiones que considera «clave» para el futuro de la ciudad: el retraso en la aprobación del nuevo POUM y la negativa municipal a declarar Tarragona como municipio turística, cosa que impide la apertura del comercio los domingos.

Con respecto al comercio, la presidenta ha alertado de que durante el año 2026 llegarán a Tarragona más de 155.000 cruceristas, de los cuales 23.000 desembarcarán en domingo, concretamente en 17 domingos. «¿Qué harán estos visitantes pululando por la ciudad cerrada los domingos? ¿Qué explicarán de Tarragona cuándo lleguen a su casa?», se ha preguntado Roigé, que ha recordado que se trata de «gente con un alto poder adquisitivo» que podría dinamizar la economía local.

Critica la «tozudez»

La presidenta de la Cámara ha criticado con dureza «la tozudez de la administración Viñuales», que dice que ha rechazado repetidamente declarar Tarragona como municipio turística, una distinción que sí que tienen núcleos vecinos. Roigé ha explicado que esta declaración permitiría a los comerciantes abrir voluntariamente los domingos, y ha recordado el caso de Barcelona, que optó por permitir la apertura voluntaria los domingos con «muy buen resultado».

La otra gran preocupación de la Cámara es el retraso en la aprobación del nuevo POUM, imprescindible para dotar la ciudad de suelo edificable. «Dudo seriamente de que se lleguen con los deberes hechos antes de las elecciones municipales del próximo año», ha sentenciado Roigé. La presidenta ha insistido en que sin suelo disponible no se puede crecer, atraer talento, inversiones, crear suelo para disfrutar de más vivienda social y garantizar así la competitividad de las compañías». La presidenta ha asegurado que varias empresas han consultado sobre posibles inversiones en la ciudad pero «si no hay suelo» no se pueden materializar.

Roigé ha sido especialmente crítica con las promesas incumplidas del Ayuntamiento: «Este Ayuntamiento sólo hace promesas. Yo tengo una buena memoria. El primero que prometió es un parador nacional en el Pla de la Seu. ¿Lo habéis visto, vosotros? Un hotel de 5 estrellas en el Banco de España. El Palau de la Justicia. Cada día sale en el diario una promesa, pero no se ha hecho nada», ha asegurado.

Por último, otro de los temas que preocupa a la Cámara es el estado de los polígonos industriales de Tarragona. Durante el último trimestre del 2025, la institución mantuvo un encuentro con el Ayuntamiento para abordar las necesidades de los polígonos, que, según Roigé, «están muy dejados». La presidenta ha denunciado problemas de señalización, suciedad y falta de inversión en infraestructuras: «Paseábamos hace poco por allí y los polígonos están muy dejados. Si queremos atraer más inversión y más actividad, se tendría que hacer una inversión», han expresado.

Nueva oficina

Más allá, Roigé ha destacado que el 2025 ha sido «un año realmente extraordinario» para la Cámara, con 22 misiones comerciales y más de 10.600 horas de formación. La participación en ferias de empleo de la institución registraron cerca de 10.000 visitantes y 870 contratos firmados. Roigé también ha anunciado que la Cámara «hará historia» este 2026 con la apertura de una delegación permanente en el Baix Penedès, concretamente en el Vendrell, donde se ha puesto en marcha una nueva Oficina de Gestión Empresarial.