La Diputació quiere modificar el camino de ronda en la Savinosa para encontrar «la excelencia» en sostenibilidad

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

Continúa el debate con el camino de ronda de la Savinosa. La Diputació de Tarragona está estudiando posibles modificaciones al proyecto del camino de ronda en la Savinosa con el objetivo de alcanzar un mayor grado de sostenibilidad. Así lo anunció ayer la presidenta de la institución, Noemí Llauradó, que aseguró que están pendientes de reuniones técnicas con el Ministerio de Transición Ecológica, quien llevará a cabo las obras, para evaluar la viabilidad de estas mejoras. «Estamos pendientes de reuniones, las haremos cuanto antes mejor, porque lo que queremos es que haya un rigor a nivel técnico», explicó Llauradó.

Sin embargo, la presidenta no concretó como afectará eso al proyecto ni al calendario de obras. Sí que recalcó que tanto el Ministerio como la Diputació han velado por las garantías medioambientales desde el inicio del proyecto, elaborado por la empresa Tragsa pero considera que «tendremos que tratar de encontrar la excelencia en el ámbito de la sostenibilidad». Llauradó dejó claro que la decisión final dependerá del informe técnico del Ministerio: «Lo expondremos más que nada técnicamente para ver si el Ministerio nos dice si es factible. Espero que así sea, y si lo es, veremos qué impacto o consecuencias tiene». En caso de que las modificaciones no sean viables, la presidenta ha asegurado que el Ministerio tendrá que dar los motivos». «La sostenibilidad se ha respetado desde un inicio por todas las partes, por todas las administraciones implicadas, como evidentemente no podía ser de otra manera, pero quizás podemos ir hacia un punto más de mejora», concluyó Llauradó.

Sea como sea, la reacción de la Diputació llega tarde. Este proyecto se presentó públicamente en marzo del 2024 y no ha sido hasta hace pocas semanas que la presidenta ha mostrado públicamente su voluntad de modificarlo.

Mientras tanto, Ecologistes en Acció denunció este lunes la falta de transparencia en torno al convenio entre el Ayuntamiento y la Diputación de Tarragona vinculado a la ordenación urbanística de la finca de la Savinosa y a la mejora del trazado actual del camino de ronda. La entidad ecologista dice que el convenio «no está localizable de manera clara» ni publicado de forma completa a los canales públicos municipales.

Ecologistes en Acció dice que el convenio de los Morrots puede estar en entredicho

¿Falta de transparencia?

Según Ecologistes en Acció, la documentación de la Junta de Gobierno Local del 28 de abril de 2023, durante el anterior mandato municipal, muestra que el convenio se aprobó «fuera del orden del día y con declaración de urgencia», sin que constara ningún punto relativo a la Savinosa en la convocatoria inicial. La organización señala que esta falta de publicidad efectiva «puede afectar a la validez del convenio» y expone que, si no se cumplen los requisitos de publicidad exigibles, se abre «un camino jurídico» y se podría declarar la nulidad o ineficacia del acuerdo. «Un convenio que condiciona el futuro de un tramo litoral sensible tiene que estar publicado de manera clara, completa y rastreable. Si cuesta encontrarlo, el sistema falla», denunciaron.

Ecologistes en Acció reclama que el Ayuntamiento y la Diputació publiquen el texto íntegro del convenio firmado, con anexos, planos y memorias, así como la trazabilidad completa del proceso. La entidad advirtió que esta falta de transparencia «puede derivar en actuaciones legales en defensa del derecho de la ciudadanía a ser informada y a controlar democráticamente las decisiones públicas que afectan al litoral». «Cuando un asunto entra por urgencia, el mínimo democrático es que quede perfectamente trazado. Sin eso, la ciudadanía sólo ve humo administrativo y las intenciones quedan escondidas», concluye el comunicado de la entidad ecologista.