Desmantelado en Tarragona un grupo criminal para facilitar papeles de manera ilegal a extranjeros

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la Unidad de Investigación de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, conjuntamente con la Policía Nacional, detuvieron el día 13 de enero a cuatro personas -dos hombres y dos dones mujeres 21 y 26 años-, como presuntas autoras de delitos de pertenencia a grupo criminal, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, usurpación del estado civil y defraudación en la Seguridad Social. Las personas detenidas realizaron una treintena de expedientes fraudulentos de extranjeros a fin de que las personas consiguieran documentación para moverse por el espacio Schengen.

El operativo policial de localización y detención de las cuatro personas investigadas se llevó a cabo el 13 de enero. Tres de ellas fueron detenidas en Tarragona y una en Barcelona. Tres de las personas detenidas pasaron a disposición judicial el 14 de enero, mientras que una de ellas queda en libertad con cargos.

Dinero a cambio de papeles

Las personas detenidas constituirían un grupo criminal dedicado a poner en contacto a ciudadanas españolas con ciudadanos extracomunitarios a cambio de dinero y tramitar la solicitud de residencia de familiar comunitario, para poder regularizar su situación de forma fraudulenta en España. Por otra parte, se daba de alta al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social a las ciudadanas españolas con el fin de acreditar medios económicos y laborales, sin el consentimiento de las chicas, y falsificando sus firmas.

La investigación se ha llevado a cabo de manera conjunta con el Grupo VIII Sección II de la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF), de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Cataluña de Policía Nacional, que estaba investigando a la principal investigada junto con otras personas, las cuales formarían parte de una red de personas que gestionarían permisos de residencia de familiar comunitario de forma fraudulenta.

El detalle del 'modus operandi'

Los Mossos d'Esquadra tuvieron conocimiento de un hecho que coincidía con este modus operandi a través de una denuncia hecha el 30 de marzo de 2023 en la comisaría de Sarrià- Sant Gervasi. La denunciante informó los agentes que una amiga suya se puso en contacto con ella a fin de que se hiciera pareja de hecho con un hombre extranjero y, de esta manera, facilitar la obtención de documentación española y permiso de residencia y trabajo, haciéndole creer que era un acto altruista. A cambio, la denunciante tuvo que firmar los documentos para constituir la pareja de hecho ante notario, empadronarse en un nuevo domicilio con su supuesta pareja y facilitar documentación personal y bancaria. Este último hecho provocó el embargo de las cuentas bancarias de la denunciante por impagos de las cuotas en la Seguridad Social, que le generaron una deuda de más de 1.500 euros. En compensación la mujer, que se encontraba en situación económica vulnerable, recibía mil euros.

Una vez finalizado el operativo policial conjunto, no se descarta continuar con investigaciones con casuísticas similares y posteriores detenciones, con el objetivo de acabar con la especulación utilizando elementos públicos.