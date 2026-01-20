Cuando el arte entra en el aula, el aula sale al mundo

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

El pasado sábado 17 de enero el Instituto Municipal de Educación de Tarragona (IMET) acogió la fiesta de aniversario del proyecto L'artista va a l'escola, una iniciativa que se puso en marcha en el 2015 por iniciativa del Teler de Llum, Centro de Arte de Tarragona, de la mano de Thais Salvat, Eloïsa Valero y Jordi Abelló.

El centro tenía entre sus objetivos sacar el arte contemporáneo fuera del circuito artístico. Uno de estos espacios fueron las escuelas e institutos y, a partir de aquel momento, abrieron las puertas a artistas del territorio para que, en complicidad con los docentes, mostraran su trabajo, explicaran sus procesos creativos e invitaran los niños y jóvenes a experimentar con los procesos artísticos propios. Aunque el Teler de Llum se clausuró en el 2017, L'artista va a l'escola continuó con el apoyo del IMET.

El año 2020 el proyecto adoptó la forma de asociación, incorporó a Nani Blasco y recibió un premio Baldiri Reixac, galardón que reconoce e impulsa escuelas con proyectos educativos que utilizan el arte y la cultura para mejorar y transformar la educación y la sociedad. Con Blasco, el proyecto abrió una nueva línea de acción denominada Mediació, que conecta escuela, barrio y comunidad. Más adelante, la incorporación de Laura Rodríguez supondría la introducción de las artes escénicas en el proyecto.

El sábado impulsores, participantes y amigos de L'artista va a l'escola se encontraron para celebrar estos diez años de arte contemporáneo y educación artística. Lo hicieron inaugurando una exposición que muestra el trabajo hecho en esta década. También se organizó una mesa redonda que contó con la participación de los impulsores del proyecto, así como docentes, artistas participantes y alumnos, que explicaron e hicieron balance de los proyectos.

Así por ejemplo, Manel Margalef (artista, gestor cultural, profesor de artes visuales y director del MAMT) y Jacqueline Pedescoll (maestra de la escuela Pax) hablaron sobre el proyecto Fer volar cadires, para el cual invitaron a los alumnos a reinterpretar un objeto tan cotidiano como es una silla. «Los resultados fueron sorprendentes», afirmó Margalef, destacando el hecho de que «todo el proceso de aprendizaje y de experimentación acabó consistiendo en saltarse todas las normas». Eso, afirmaba, es lo que hace interesante el proyecto: «Hace que puedas llegar a unas conclusiones o a unos resultados totalmente inesperados». Jaqueline Pedescoll, por su parte, explicó cómo, a raíz de su participación en el proyecto, cambió su manera de entender la asignatura de plástica: «Me he dado cuenta de que el arte mueve tantas cosas que acaba tocando a los alumnos y los maestros hasta el punto que, queriendo o sin querer, provoca transformaciones». Aitana, Martí y la Muñeca, alumnoes del instituto Pons d'Icart que participaron en el proyecto Llocs sentimentals con el artista Marc Barceló, explicaron también su experiencia destacando sobre todo el hecho de que su trabajo acabara saliendo fuera del centro: «Fue una gran emoción ver como una cosa que habíamos hecho en el aula, en grupo, muy unidos, se expuso en Tarragona, de manera que personas de aquí, de la ciudad, lo pudieron ver».

Una de las cosas más relevantes del proyecto, explicaba Eloïsa Valero, «es comprobar que el aprendizaje tiene que ver con la cocreación». La profesora también destacó el hecho de que «los artistas que entran en el aula están hablando y conectando con el presente» y, finalmente, «que L'artista va a l'escola entiende el aprendizaje como una experiencia de vida, fomentando el pensamiento creativo y crítico». La exposición se podrá visitar hasta el 12 de febrero.