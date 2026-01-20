Abre un nuevo parque de juegos en Tarragona: piscinas de bolas y toboganes en 2.500 m²

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Tarragona cuenta desde el pasado 27 de diciembre con nuevo espacio de diversión indoor para todas las edades. Jump Space es el nuevo parque de juegos que cuenta con piscinas de bolas y de espuma, toboganes, tirolinas, camas elásticas y un rocódromo en un espacio de más de 2.500 metros cuadrados.

El nuevo espacio está situado en el número 27 del polígono industrial Francolí y tiene dos zonas diferenciadas según la edad. Para los más pequeños hay una estructura gigante llena de pasadizos y túneles con obstáculos. Además, también hay cuatro toboganes juntos para tirarse a la vez. Mientras que para los grandes hay una piscina de espuma, una de bolas, circuitos, paneles interactivos, un tobogán para tirarse con un donut y zonas para jugar a fútbol y baloncesto.

En definitiva, un espacio perfecto para ir en familia o con amigos y pasar un buen rato para gastar adrenalina saltando y jugando, donde también se pueden celebrar cumpleaños.

Jump Space está abierto de lunes a viernes de 16 a 21 horas y sábado y domingo de 11 a 21 horas.

Las personas que ya han podido disfrutar del nuevo espacio destacan que es «un parque muy completo e ideal para ir con niños de diferentes edades. Hay muchas opciones de juego para todo el mundo!». Otra usuaria ha exclamado «Qué suerte tener una nueva opción de ocio cerca de casa y no tener que ir a Barcelona».