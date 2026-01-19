Tarragona empieza las obras en el Palau d'Esports para ampliar el aforo

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Las obras para la instalación de las nuevas gradas telescópicas en el Palau d'Esports Cataluña ya están en marcha desde este lunes 19 de enero. Esta actuación servirá para culminar la dotación de este equipamiento clave de la Anilla Mediterránea, con el objetivo de ampliar su capacidad hasta superar las 4.200 localidades. El proyecto se hace posible gracias a una subvención de 700.000 euros de la Generalitat de Catalunya y prevé la colocación de 1.896 asientos retráctiles repartidos en siete nuevas tribunas a pie de pista, con un sistema automático de apertura y cierre que permitirá adaptar el espacio a las diferentes necesidades de uso.

«Hoy es un día muy importante por Tarragona: Empiezan los trabajos que permitirán ampliar el aforo y completar, por fin, el Palau d'Esports Cataluña», ha destacado al alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, quien ha agradecido «a la Generalitat de Catalunya y, en especial, al consejero Berni Álvarez, su compromiso para hacer resolver una deuda que hacía demasiados años que teníamos pendiente». «En pocas semanas veremos el Palau d'Esports completo, un equipamiento donde entrenan trece clubs de la ciudad reuniendo a más de 1.500 deportistas cada semana y que cada año es escenario de competiciones de primer orden», ha subrayado Viñuales.

Para el Consejero de Deportes, el inicio de la puesta en marcha de las nuevas gradas supone «saldar una deuda histórica del Gobierno de la Generalitat con la ciudad, que viene desde la construcción del pabellón para los Juegos Mediterráneos del año 2018. Hace un año fuimos ágiles para hacer posible la subvención de 700.000 euros al Ayuntamiento de Tarragona y hoy vemos los frutos de este compromiso adquirido». Berni Álvarez considera que con la ampliación del aforo, el Palau d'Esports Cataluña «podrá organizar competiciones internacionales relevantes, descentralizando así los grandes acontecimientos por toda Cataluña,» a la vez que «maximizará su impacto económico, turístico y social, y hará de la Anilla Mediterránea un epicentro deportivo de primer nivel».

Los trabajos, que se llevan a cabo por la empresa Diseño Tea3 SLU, han empezado hoy con la colocación de la estructura de las gradas en una de las partes frontales de la instalación. Las obras no afectarán a los entrenamientos de los clubs que utilizan semanalmente el equipamiento y se llevarán a cabo en dos fases con el objetivo de no interferir en la actividad que se desarrolla en el Palau d'Esports Cataluña. De esta manera, los trabajos se detendrán con motivo de los campeonatos de España de tenis mesa que empezarán a mediados de febrero y continuarán a fin de que las gradas se estrenen con la Copa de la Reina de la Liga Endesa 2026, que se celebrará a finales de marzo.

La necesidad de inaugurar el Palau d'Esports Cataluña, el año 2018 con motivo de los Juegos Mediterráneos, obligó a acortar los plazos de ejecución, dejando pendiente esta ampliación de localidades. Actualmente, el equipamiento dispone de 2.314 asientos fijos, a los cuales ahora se sumarán los 1.896 asientos retráctiles proyectados al inicio de la constricción de la instalación. La actuación se suma a la última gran inversión llevada a cabo en este equipamiento de la Anilla Mediterránea, la instalación del parquet de alto rendimiento.