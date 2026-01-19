El proyecto de renaturalización de la explanada del Miracle, pendiente de la aprobación de Costas

El derribo de la plataforma del Miracle se finalizó en mayo, aunque no se van a recepcionar las obras hasta octubre.Diari Més

El Ayuntamiento de Tarragona ya tiene terminado el proyecto de renaturalización de la explanada del Miracle, donde antes estaba el mamotreto, y tiene previsto presentarlo esta semana al Servicio Provincial de Costas del Estado para que dé su visto bueno. Así lo explica a Diari Més el consejero de Medio Ambiente, Guillermo García de Castro, quien recuerda que será el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico quien asumirá el coste de la futura intervención.

Ahora hace un año, el consistorio adjudicó la redacción del proyecto a Envers Environmental Services SL por 49.780,91 euros (IVA incluido) —la Diputación financió el 80% del contrato. La adjudicataria entregó su propuesta en otoño y, en los últimos meses, ha sido revisada por los técnicos municipales. El quinto teniente de alcalde todavía no ha querido dar detalles sobre esta, ya que todavía puede sufrir modificaciones, si así lo determina Costas.

Con todo, el edil confía en que se pueda presentar públicamente durante este primer trimestre. Antes, sin embargo, tendrá que pasar también por el Consejo Municipal de Medio Ambiente, formado por políticos, entidades ecologistas y otros actores y agentes de la sociedad civil tarraconense que trabajan en este ámbito.

Con el proyecto de renaturalización, se establecerán las bases técnicas y ejecutivas para proteger el litoral del Miracle. El documento incluirá diferentes actuaciones para aumentar la resiliencia de la playa, mejorar el impacto paisajístico y mitigar los efectos del cambio climático. Entre otros, se prevé la restauración del sistema dunar, la creación de zonas verdes, la implantación de nuevos parterres para recrear ecosistemas litorales amenazados, el diseño y mejora de itinerarios de paso, la instalación de plafones interpretativos y la colocación de nuevo mobiliario urbano.

«Se restaurará toda la fachada marítima de aquella parte del Miracle», remarca García de Castro, quién ha puesto en valor la inversión que hará el Estado para hacer realidad esta intervención. El consejero también destacó la importancia de los fondos Next Generation, con los cuales se financió el derribo de la ya desaparecida plataforma de hormigón y se pagará también la restauración del camino de ronda entre el Miracle y la Arrabassada.

Darle un uso provisional

El Ayuntamiento quiere dar uso en la explanada del Miracle mientras no se ejecutan las obras de renaturalización, que todavía tardarán un tiempo en iniciarse. La idea del gobierno municipal es que este espacio se convierta, de forma provisional, en una zona donde se puedan practicar deportes de playa. El ejecutivo estudia también la posibilidad de instalar un chiringuito. Actualmente, el terreno está delimitado con vallas de madera para que no aparquen vehículos.

Tal como explicó Diari Més el pasado mes de diciembre, el consistorio ya ha solicitado los permisos necesarios en Costas de la Generalitat de Catalunya para poder llevar a cabo estas actuaciones temporales y que la ciudadanía pueda disfrutar de este espacio hasta que se lleve a cabo el proyecto de restauración ambiental.