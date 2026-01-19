Ordeig apoya la huelga de pescadores: «Hay que encontrar una solución práctica a la normativa europea»

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha apoyado a la huelga de pescadores de las cofradías catalanas, que este lunes han amarrado las barcas en contra de la burocracia y la normativa europea.

«Hay que encontrar una solución práctica a una normativa europea que no está adaptada a la realidad de la pesca del Mediterráneo», ha querido dejar claro Ordeig, que insiste en que el reglamento del MAP (Plan Plurienal del Mediterráneo Occidental) «se tiene que adaptar a la realidad» del Mediterráneo. «Bruselas lo tiene que hacer. De una vez por todas se tiene que modificar el MAP y que se nos escuche realmente», ha recalcado el titular de Agricultura, que ha recordado que ya han presentado un dosier a la Comisión Europea.

«Se trata de un dosier pactado con todos los países del Mediterráneo para resolver de una vez por todos estos desajustes e inconvenientes que perjudican el día a día de nuestros pescadores», ha concluido Ordeig. Los pescadores catalanes consideran que las nuevas directivas ahogan el sector y reclaman una legislación pensada en el mar Mediterráneo.

El patrón mayor de la cofradía de pescadores de Blanes (Selva), Ferran Martínez, ha lamentado que cada vez que sale a pescar tiene que pasar «dos horas haciendo papeleo». El sector recuerda que a lo largo de los últimos treinta años se han dado muchos pasos para garantizar la preservación del medio marino, pero, por el contrario, sólo se han encontrado restricciones legislativas.