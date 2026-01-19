Los pescadores de Tarragona hacen huelga y amarran las barcas contra la normativa europea

Los pescadores se manifiestan en Blanes en contra de la normativa europea sobre el reglamento de control

Los pescadores de las cofradías catalanas han dejado amarradas todas las embarcaciones este lunes con motivo de la huelga convocada al sector. Protestan en contra de la normativa europea que les supone incrementar la burocracia. El patrón mayor de la cofradía de pescadores de Blanes (Selva), Ferran Martínez, ha lamentado que cada vez que sale a pescar tiene que pasar «dos horas haciendo trabajo de despacho».

El sector recuerda que a lo largo de los últimos treinta años se han dado muchos pasos para garantizar la preservación del medio marino, pero, por el contrario, sólo se han encontrado restricciones legislativas. Por eso consideran que las directivas europeas ahogan el mundo primario y reclaman una legislación que se tenga en cuenta la singularidad del mar Mediterráneo.