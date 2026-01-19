Detienen a un ladrón en Tarragona después de que la alarma del domicilio lo delatara

El ladrón tiró en el tejado de una pérgola, una mochila y varias prendas de ropa con el fin de dificultar su posterior identificación.Mossos

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la comisaría de Tarragona detuvieron el jueves pasado en Tarragona a un hombre de 37 años, como presunto autor de un delito de robo con fuerza en interior de vivienda.

Los hechos tuvieron lugar hacia las 16.00 horas, cuando se recibió el aviso de la activación de la alarma de un domicilio situado en una urbanización próxima a la playa de la Arrabassada. La propietaria de la vivienda mostró a los agentes las imágenes en directo de las cámaras ubicadas en el interior, y pudieron observar a un hombre que iba de un espacio al otro.

Al llegar y abrir la puerta de acceso al jardín, los mossos observaron cómo un desconocido salía por una ventana lateral y se dirigía hacia la parte posterior de la finca. Seguidamente y después de saltar una valla, accedió a una propiedad contigua. La patrulla comprobó que el ladrón, que se desplazaba con una mochila a la espalda, vestía con ropa oscura y llevaba el rostro cubierto por una gorra y un tapabocas oscuro.

De manera inmediata, se desplegó un dispositivo de cierre a la urbanización con el fin de evitar posibles vías de huida, y se establecieron puestos de control hacia el entorno de las playas del Miracle y el Arrebatamiento. Paralelamente, se inició una búsqueda por el interior de diferentes fincas y calles próximas. En el dispositivo también participaron efectivos de la Guardia Urbana de Tarragona.

Durante las comprobaciones en diferentes propiedades próximas, se encontró un teléfono móvil en el suelo, en concreto en uno de los domicilios donde se lo había visto saltar.

Poco después, uno de los agentes accedió a la parte posterior de jardín de una finca y sorprendió a un hombre escondido dentro del compartimento de leña de una barbacoa. Al darse cuenta de la presencia policial, intentó huir, haciendo caso omiso a las indicaciones de detenerse. En el momento de intentar detenerlo, el hombre opuso una fuerte resistencia y se zafó nuevamente hasta que fue interceptado en una parcela próxima donde volvió a oponerse activamente a su detención.

El desconocido no llevaba documentación y presentaba varios arañazos y lesiones superficiales compatibles con los saltos y escalamientos a través de vallas y rejas. Uno de los agentes lo reconoció como el mismo hombre que previamente fue localizado en el escondite de almacenar la leña de la barbacoa. Por estos motivos, alrededor de las 17.35 horas, se lo acabó deteniendo.

Mientras tanto, la patrulla también localizó en el tejado de una pérgola, una mochila y varias prendas de ropa que el ladrón fue dejando con el fin de dificultar su posterior identificación.

La mochila contenía diferentes herramientas y objetos, entre los cuales un destornillador y una navaja, así como las joyas sustraídas, las cuales se las devolvieron a su propietaria.

Los detenido, que acumula hasta 23 antecedentes policiales, algunos por hechos similares, pasó el viernes pasado a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Tarragona.