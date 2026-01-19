Publicado por John Bugarin Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

La comunidad andaluza de Tarragona ha pasado la noche de este domingo con el alma en un puño por el trágico accidente ferroviario de Adamuz. El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en la provincia de Córdoba ha causado que ha provocado al menos 39 víctimas mortales y más de un centenar de heridos.

«Estamos muy consternados», asegura la presidenta de la Casa de Andalucía de Tarragona y Provincia, Charo García, quien explica que «es un trayecto que hacemos habitualmente porque nos conecta con nuestras familias y amigos». «Nunca te imaginas que puedes llegar a encontrarte en esta situación y, cuando un hecho así toca tu tierra y tu gente, hace daño», observación.

García apunta que no hay ningún afectado directo dentro de la entidad. Sin embargo, explica que «un sobrino suyo volvía hacia Córdoba desde Madrid en tren, y en Puertollano les pararon porque iban diez minutos después del que se accidentó». Desde la Casa de Andalucía han querido mostrar un mensaje de «apoyo» y «calor» hacia las familias afectadas y han ofrecido su ayuda a las instituciones. Sin embargo, esperan que los motivos del suceso se aclaren lo antes posible.