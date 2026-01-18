Muere Luis Masegosa, propietario del bar El Cortijo de Tarragona

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Tarragona está de duelo por la muerte de Luis Masegosa uno de los propietarios del bar El Cortijo, junto con su hermano Santos. El restaurador tarraconense ha muerto este viernes 16 de enero a los 61 años. El funeral ha tenido lugar este domingo en la iglesia de Sant Pere del Serrallo.

El bar El Cortijo, situado en la calle Rebolledo en la Part Baixa de la ciudad, fue inaugurado el año 1978 por Pedro Masegosa y Adolfina Martínez, padres de Luis y Santos.

Al enterarse de la noticia, clientes, amigos y vecinos han compartido mensajes de estima y pésame en las redes sociales, recordando los buenos momentos compartidos con el restaurador tarraconense.