Tarragona tendrá un quiosco musical en medio de la Rambla Nova

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

El gobierno municipal y Juntos han pactado construir un templete o quiosco de música en la coca central de la Rambla Nueva. El proyecto se enmarca en el acuerdo por los presupuestos de este año, en los cuales el Ayuntamiento destinará unos 110.000 euros. El objetivo es poder establecer un espacio multidisciplinar que esté abierto a las diferentes entidades de la ciudad. «El Casal Tarraconense nos lo ha reclamado en varias ocasiones cuando hacen bailes de sardanas», indican desde Juntos.

La idea surgió de un viaje del conseller Pep Manresa a Alicante, donde vio a Concha de la Esplanada, en una gran avenida de paseo. Aunque el templete tarraconense no seguirá el diseño moderno del auditorio valenciano, tampoco se construirá al estilo clásico del siglo XX. Será una mezcla. Los juntaires quieren aprovechar los trabajos de pavimentación de la zona lateral de la rambla. «Es la mejor oportunidad», dicen. También se hará una intervención artística a cargo de Edu Polo. Se pintarán los retratos de 28 personajes que han tenido un papel relevante en la historia de la ciudad. Esta actuación en principio tendría que estar terminada por Sant Jordi, según las previsiones hechas por el consistorio. Supondrá una inversión de 100.000 euros por parte del Ayuntamiento. La intervención será temporal hasta que se haga el proyecto definitivo, de aquí unos dos años, y las terrazas vuelvan a las aceras laterales.

Sin embargo, desde Juntos exponen que el templete no tiene por qué esperar a esta intervención. El proyecto consideran que tendrá un coste de pocos millares de euros, que incluso se podría hacer desde los departamentos internos del consistorio. «A partir de aquí, ya se podría hacer la obra. La partida destinada ya es suficiente. No es una intervención extraordinaria», comentan desde el partido independentista. «Necesitamos este espacio para que tenga la capacidad de dar vida en la Rambla, que es el corazón de la ciudad. Donde pueda haber actividades y conciertos de todo tipo, también para familias», explica Pep Manresa. «Tiene que ser un complemento. Se tiene que ir tramitando en paralelo y esperar en la obra definitiva», añade Manresa. Desde el gobierno municipal no se han querido hacer comentarios al respecto ni dar detalles del proyecto.

El diseño del auditorio será una mezcla entre el estilo moderno y clásico

Origen en el siglo XIX

El origen del templete se remonta al siglo XIX y principios del siglo XX, que normalmente estaban situadas en parques, jardines o embarcaderos, diseñadas para acoger la ejecución musical de las bandas en conciertos al aire libre. Fueron los mismos ayuntamientos quienes los impulsaron para popularizar la cultura musical que había sido exclusiva de los ambientes más adinerados. Por toda España es común que las grandes ciudades tengan en las plazas, aunque cada vez tienen menos uso por el auge de las salas de concierto.