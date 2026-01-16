Tarragona abre el proceso para escoger a las protagonistas de los puntos de libro 'Dones Tarragonines'

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona, a través de la consejería de Igualdad, Políticas Feministes y LGTBI, ha iniciado el proceso para seleccionar a las mujeres que aparecerán en la nueva colección de puntos de libro 'Dones Tarragonines'. Las propuestas se pueden hacer de manera telemática y estarán abiertas hasta el próximo 15 de febrero, invitando así toda la ciudadanía a participar en este reconocimiento público.

Los criterios para la presentación de las propuestas son que se trate de mujeres con aportaciones significativas en cualquier ámbito de la vida pública y que sean de Tarragona o con una fuerte vinculación con la ciudad. Todas las candidaturas se tendrán que presentar acompañadas de una justificación de los hechos que las motivan y del consentimiento de las mujeres propuestas.

Una vez se acabe el plazo de presentación de candidaturas, un comité de expertos, formado por miembros del Consejo Municipal de Mujeres de Tarragona, valorará las propuestas teniendo en cuenta que cumplan los requisitos que marcan las bases, la idoneidad de la propuesta, la relevancia pública en clave ciudadana de la candidata y que no haya sido escogida en alguna de las ediciones anteriores. El día 19 de febrero de 2026 el comité escogerá a las candidatas definitivas para este año.

La colección de los puntos de libro 'Dones Tarragonines' nació el año 2011 por parte de la consejería de Igualdad, Políticas Feministes y LGTBI y el Consejo Municipal de Mujeres. Como cada año, esta iniciativa propone tres o cuatro mujeres que destacan por su tarea personal, laboral o de activismo social que ha contribuido en la mejora de la ciudad. Actualmente, son 51 las mujeres que han sido reconocidas por esta colección.