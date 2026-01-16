El PP de Tarragona propone reformas para favorecer la rehabilitación y construcción de vivienda

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Partido Popular de Tarragona ha propuesto reformas legislativas para favorecer la rehabilitación y construcción de vivienda en la provincia. La diputada Elisa Vedrina ha considerado que se tienen que bajar los impuestos y que se tiene que dar seguridad jurídica para acabar con el okupación ilegal.

Desde Tarragona este viernes por la mañana, la diputada ha indicado que se tienen que agilizar los tiempos de construcción para hacer frente de forma inmediata a la falta de vivienda. De esta manera, los populares favorecerán la construcción y la rehabilitación de viviendas, abriendo un periodo de excepcionalidad por disponer de más suelo y con una agilidad en los procedimientos y reduciendo la alta fiscalidad actual. «Quien quiera tiene que poder comprar una vivienda, pero eso no pasa actualmente con las políticas equivocadas de los gobiernos de izquierdas que tanto daño están haciendo», ha lamentado Vedrina.

Por este motivo el PP ha elaborado un Plan de Vivienda que busca la restauración de la confianza que se ha perdido, defiende la propiedad privada y apuesta por la nueva construcción y la rehabilitación, elemental para revertir la situación. Vedrina ha indicado que los populares flexibilizarán las operaciones de regeneración urbana. «Necesitamos una colaboración público-privada ágil, que sea operativa, y se tiene que aprobar una Ley del suelo que dé seguridad real a los planes urbanísticos. El objetivo es que haya más oferta de vivienda cuanto antes mejor», ha expresado Vedrina.

El PP ha propuesto rebajar los impuestos en la vivienda porque es una de las mejores formas de ayudar al futuro de generaciones enteras. «Se tiene que rebajar al 4% el IVA para la compra de la primera vivienda y para la rehabilitación. Además, proponemos bonificar a los propietarios que alquilen sus pisos que hayan estado en desuso al menos dos años y que se destinen a vivienda habitual», ha explicado la diputada.

Los populares han manifestado que se tiene que habilitar el uso de los remanentes de los ayuntamientos en aquellos que faciliten e inviertan en la construcción de vivienda. «En la provincia de Tarragona necesitamos más vivienda, y revertir la difícil situación actual a causa de las políticas de Pedro Sánchez: déficit de oferta, impuestos altos, inseguridad jurídica y okupación, demanda concentrada y salarios bajos. Es una prioridad actuar. La vivienda tiene que dejar de ser la primera preocupación de los tarraconenses», ha concluido Vedrina.