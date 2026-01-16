Les excepciones de la ZBE de Tarragona son válidas en otros municipios catalanes

Imagen de un cartel que indica la entrada a la ZBE de Tarragona, en la avenida Vidal i Barraquer.ACN

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Les personas con derecho a excepciones en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Tarragona no tendrán que repetir el trámite de autorización para circular por las ZBE de varias ciudades catalanas. La capital tarraconense está adherida a la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM), un hecho que permite que los registros de excepciones sean válidos también en el resto de municipios integrados en este sistema.

Es el caso, por ejemplo, de localidades como Reus o Barcelona. De la misma manera, los residentes de otros municipios adscritos al ATM podrán visitar la ciudad sin tener que inscribirse previamente en el registro tarraconense.

Hay que recordar que estas excepciones son específicas para personas con rentas bajas, transporte para servicios esenciales y de emergencia, vehículos de personas con movilidad reducida o enfermedades que impidan el uso del transporte público y otros casos particulares.

La solicitud para acceder al registro se puede tramitar en la oficina de información de la ZBE o en la web www.tarragona.cat/zbe, donde también se puede consultar otra información sobre el funcionamiento de la normativa. Además, el pasado mes de diciembre el Ayuntamiento habilitó una aplicacióm que da información personalizada sobre cómo afecta a la medida a los vehículos empadronados.

Se trata de un buscador que cruza el número de matrícula con las diferentes situaciones que contempla la ordenanza municipal de la ZBE en Tarragona, así como el calendario de implantación previsto para los próximos años.

¿Y si no tengo excepción?

Los vehículos empadronados en Tarragona todavía pueden circular sin distintivo durante el 2026. El resto, en cambio, serán multados si circulan dentro del perímetro formado por las avenidas Vidal y Barraquer, Argentina y Catalunya; las calles Reina M. Cristina, Comerç y Moll de Costa; los paseos Torroja, Sant Antoni y de Espanya, y el vial William J. Bryant durante los días laborables, entre las 7 h y las 19 h.

Así y todo, las personas no residentes podrán entrar en la zona restringida hasta doce días al año. En este caso, la autorización es automática. En Reus se puede acceder 24 días sin trámites previos. En Barcelona, en cambio, es necesario solicitar una autorización diaria, con un máximo de 24.