En Comú Podem lleva el proyecto de los Morrots de la Savinosa al Congreso

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El diputado tarraconense en el Congreso, Fèlix Alonso, ha registrado a una batería de preguntas dirigidas al Gobierno del Estado, a petición del Grupo Municipal de En Comú Podem Tarragona, para pedir explicaciones sobre el proyecto del camino de ronda entre las playas de la Arrabassada y la Savinosa, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de la Dirección General de la Costa y el Mar.

El proyecto, que ya ha sido adjudicado y formalizado, prevé una sección de hasta cinco metros de anchura en un tramo del litoral tarraconense de gran valor ambiental, paisajístico y social, uno de los últimos espacios no urbanizados del frente costero de la ciudad. Esta actuación ha generado una fuerte controversia social e institucional.

En las preguntas formuladas, Alonso pide saber «si el Ministerio considera que el proyecto es coherente con los principios de mínima intervención, proporcionalidad y preservación del litoral que tendrían que guiar la acción». Además, destaca que «no se ha valorado la posibilidad de redimensionarlo en anchura, trazado o materiales para reducir el impacto ambiental y paisajístico». También instan a aclarar si se ha analizado formalmente la existencia de alternativas funcionales ya previstas o proyectadas por otras administraciones, que podrían hacer innecesaria o redundante una actuación de esta magnitud.

Finalmente, el diputado insta en el Gobierno del Estado a abrir un proceso de diálogo con el Ayuntamiento de Tarragona, la Diputación de Tarragona y las entidades ecologistas para revisar el proyecto antes de su ejecución.

Por su parte, el portavoz municipal de ECP Jordi Collado, ha pedido que ante la preocupación expresada por entidades ecologistas referentes como SOS Cuesta Dorada, GATA, Ecologistas en Acción o Greenpeace, hace falta que se pare cualquier inicio de obra hasta que no se abra un diálogo real entre instituciones y sociedad civil. «Hablamos de un espacio natural frágil, con un alto valor social y ambiental, con presencia de Limonium Giberti, entre otros. No tiene ningún sentido sacar adelante un proyecto de estas dimensiones sin consenso social y sin haber explorado alternativas más integradas con el entorno», ha señalado.