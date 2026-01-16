La comisión para definir la futura biblioteca de la Tabacalera volverá a reunirse «en breves»

Publicado por John Bugarin Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

La comisión interadministrativa —formada por el Ayuntamiento de Tarragona, la Generalitat de Catalunya y el Estado— encargada de definir la nueva biblioteca pública a la Tabacalera se volverá a reunir «en breves». Así lo aseguró ayer el alcalde de la ciudad, Rubén Viñuales, quien explicó que, el pasado mes de diciembre, los técnicos del Ministerio de Cultura visitaron, de nuevo, las instalaciones de la antigua fábrica de tabacos.

Según fuentes consultadas por el Diari Més, se espera que este nuevo encuentro sirva para cerrar definitivamente la ubicación exacta del futuro equipamiento. La idea de que más gusta al Ministerio es situarla en el ala izquierda, que queda junto a la Necrópolis Paleocristiana, pero el Ayuntamiento quiere que se construya en la parte central del edificio, donde se encuentra la entrada principal, ya que en la planta superior existe uno sala abierta y diáfana de grandes dimensiones que podría funcionar como zona de lectura.

Independientemente de la decisión final, la previsión es que la nueva biblioteca pública ocupe 10.000 metros cuadrados de la Tabacalera, convirtiéndose en la segunda mayor de Cataluña. Con respecto a eso, otro de los aspectos que faltan para definir es la fórmula de cesión de estos espacios del Ayuntamiento en el Ministerio de Cultura. Hace cuatro meses, se produjo la última reunión de la comisión a tres bandas, durante la cual se puso sobre la mesa la necesidad de cerrar estos importantes flequillos, así como el plan de usos que tiene que redactar la Generalitat. Y es que son pasos claves para poder proceder, posteriormente, con la redacción del proyecto y la ejecución de las obras.

Inversión millonaria

El pasado mes de septiembre, aprovechando la presentación del nuevo Consorcio de Tarraco, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, anunció que el Gobierno estatal destinará 20 millones de euros a la construcción de la futura biblioteca pública en Tarragona. Esta será una de las muchas inversiones que llegarán a la Tabacalera los próximos años, donde también está proyectada la nueva sede del Instituto Catalán de Arqueología Clásica o el centro universitario de Euses.