Los centros cívicos de Tarragona ofertan 200 actividades en la programación de Invierno-Primavera

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La Red de Centros Cívicos de Tarragona arranca el año con una nueva programación de Invierno-Primavera, una propuesta que vuelve a destacar por su transversalidad y que ofrecerá cerca de 200 actividades, 120 de las cuales gratuitas. Serán talleres, rutas, jornadas, cursos y espectáculos repartidos por todos los barrios de la ciudad que empezarán el próximo 2 de febrero y se alargarán hasta el 20 de junio.

La programación se ha presentado en el Centro Cívico de Bonavista con la participación de la consejera de Centros Cívicos del Ayuntamiento de Tarragona, Cecilia Mangini, quien ha destacado que en los últimos años «los centros cívicos de Tarragona se han consolidado como espacios culturales de proximidad». «Prueba de eso son las centenares de personas que cada día se acercan a estos espacios de encuentro, de intercambio y de participación», ha afirmado Mangini, quien ha explicado que sólo en la pasada programación de otoño participaron más de 2.400 personas. La consejera ha subrayado que la de Invierno-Primavera 2026 es una programación de actividades «muy amplia y variada que vuelve a tener como protagonista la transversalidad: Multitud de las propuestas son fruto de la colaboración con numerosas áreas municipales y otras instituciones y entidades de la ciudad».

Entre las actividades de la programación hay talleres, charlas, cursos monográficos, sesiones deportivas, jornadas y salidas. Con la mirada puesta en la llegada del Tour de Francia a Tarragona, continúa con más fuerza el proyecto de la CivicCleta, con talleres para aprender a ir en bicicleta, diseñar recorridos y hacer el mantenimiento básico de la bicicleta; y un circuito con obstáculos. Son actividades de fomento de la movilidad sostenible que se sumarán al punto de auto-reparación de bicicletas ubicado en el Centro Cívico Torreforta.

Entre las actividades destacadas también está el rinconcito lector, un espacio para acercar la lectura a los niños que se hará en los centros cívicos de Bonavista, Sant Pere i Sant Pau, Sant Salvador y Torreforta; y los espacios de participación institucional como es el Consejo Municipal de Niños que se hará el 25 de marzo en el Centro Cívico Torreforta. También volverán nuevas actividades de memoria democrática organizadas conjuntamente con el Campus Extenso de la Universidad Rovira i Virgili y el Archivo Municipal como la ruta por los edificios de época franquista en Tarragona. También con la Universidad Rovira i Virgili y coincidiendo con el año Gaudí, se ofrece la charla sobre la vida y la obra del arquitecto y una ruta modernista.

La programación también vuelve a ofrecer los esperados cursos monográficos, que responden a las demandas vecinales con temáticas diversas como la memoria colectiva de los barrios, el bienestar animal, el aprendizaje de idiomas y la creatividad. Entre estos cursos destaca el de la batucada no mixta, con el objetivo que todas las chicas y mujeres que lo deseen aprendan las técnicas y los ritmos de las batucadas.

También destacan los espectáculos y las actividades que se ofrecen con colaboración con el Festival Internacional de Magia de Tarragona, con el Festivalet Blau y con los ciclos Escenari Viu y Cultura en Familia. Entre las propuestas del ciclo Escenari Viu, destaca una nueva actuación de crítica y humor de Las del Chiri que este año llegan con Dakiparriba.

Entre el cerca de 200 propuestas también hay jornadas solidarias y de concienciación como dos espectáculos de títeres programados con motivo del Día Internacional del agua. La programación, para la que hay más de 5.700 plazas disponibles, mantiene la colaboración con numerosas áreas municipales y otras instituciones como la Universidad Rovira i Virgili (URV) a través del Campus Extenso de Tarragona o el Servei Català de la Salut. En paralelo, la Red de Centros Cívicos sigue participando en el Pasaporte Edunauta, que integra actividades para niños y familias como el ciclo de cine Crispetes.

Durante esta temporada la cocina del Centro Cívico Sant Pere i Sant Pau permanecerá cerrada por obras de reforma y, por lo tanto, no se realizarán talleres hasta el otoño. Esta actuación permitirá adaptar el espacio a las nuevas demandas de los usuarios y usuarias de la Red de Centros Cívicos.

Toda la información se puede consultar en la web centrescivics.tarragona.cat, donde se abrirán las inscripciones el próximo lunes 19 de enero a las 10 horas.

La Red de Centros Cívicos aplica descuentos de hasta el 50% a personas refugiadas, voluntarias en activo, con diversidad funcional, en situación de paro o pensionistas, así como a familias monoparentales y numerosas y titulares del carné TarragonaJove o la Tarjeta Kesse. Las personas socias de Tarragona Esports disponen de un 25% de descuento.