Xavi Puig (ERC): «Las políticas de Rubén Viñuales se parecen demasiado al trumpismo y a Vox»

Arranca poco a poco el nuevo año en el plan político en el Ayuntamiento de Tarragona y el principal grupo en la oposición, Esquerra Republicana, levanta un poco más el tono contra el gobierno municipal y las medidas de movilidad en la ciudad. «Las políticas que está llevando a cabo Rubén Viñuales se parecen demasiado al discurso trumpista y de Vox. Hay que mirar mucho más a Europa y no tanto a los Estados Unidos», dijo ayer el portavoz adjunto del grupo, Xavi Puig, en una atención a medios en la avenida Prat de la Riba. «No tiene ningún sentido hacer el carril bici de la avenida de Andorra y descartar el de Prat de la Riba, que tenía que ser un eje clave de conexión entre Isla Corsini, la plaza Imperial Tàrraco y, a largo plazo, Sant Salvador», denunció el alcaldable de ERC.

En esta vía ya han empezado las obras de renovación del asfalto. También se mejorarán de las plataformas de contenedores y de las paradas de la EMT, así como la retirada del quiosco en desuso situado en el cruce con Ramón y Cajal, que se convertirá en una pequeña plaza con bancos para que la ciudadanía pueda disfrutar. En este sentido, el consejero republicano criticó un modelo urbano que «sigue priorizando» el vehículo privado. Aseguró que el coche ocupa el 85% del espacio público de Tarragona y denunció que en Prat de la Riba se mantengan tres carriles muy anchos que, según indicó, favorecen el aparcamiento en doble fila. «Es un lujo ser coche en Tarragona, mientras se excluye la mayoría de usuarios, que son los peatones», remachó Puig. Más allá, el portavoz adjunto de ERC ironizó sobre las recientes declaraciones de Viñuales comparando la llegada del Tour de Francia con la del emperador August.

Ejemplo de Augusto

El consejero republicano recordó qué Augusto es recordado por haber impulsado grandes infraestructuras pensadas en red, como la Vía Augusta. «Echamos de menos esta ambición y este pensamiento estratégico. Pensar la movilidad en red es pensar en clave europea», remarcó. En este sentido, defendió que hace falta ganar espacio para la ciudadanía, ampliar aceras y crear una red ciclable segura que permita una movilidad saludable. «La verdadera transformación de Tarragona no es traer el Tour, sino conseguir una ciudad donde los niños puedan ir en la escuela en bici sin riesgo», afirmó Puig. Aún así, una vez más ERC afianzó que las relaciones con el gobierno socialista están rotas. «El alcalde no tiene palabra. Es un problema con la democracia. Vemos que hay partidos que están llegando a acuerdos presupuestarios que ya se habían pactado antes y no se han cumplido», dijo.