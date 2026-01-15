Tarragona ya se prepara para acoger la segunda edición edición del Open Day Mini A1

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Tarragona volverá a ser este sábado 17 y el domingo 18 de enero el punto de encuentro del mejor baloncesto base del país con la celebración de la segunda edición del Open Day Mini A1, que reunirá equipos femeninos y masculinos en el Palau d'Esports Catalunya y en el Polideportivo de Campo Claro, en la Anilla Mediterránea. El acontecimiento está organizado por la Federación Catalana de Bàsquetbol (FCBQ) con la colaboración del Ayuntamiento de Tarragona y Tarragona Deportes, y marcará nuevamente el inicio de la Fase Final de la competición Mini de Nivel A1.

Un total de 32 equipos (16 masculinos y 16 femeninos) y más de 400 deportistas se darán cita en Tarragona para vivir la segunda edición del Open Day. Este año, y después del exitoso pistoletazo de salida del año anterior, la competición se ampliará de 8 a 16 equipos femeninos, acercando una nueva cifra récord de participación general, con la disputa de los dos primeros partidos del Grupo 1 y 2, femeninos y masculinos, de Nivel A1.

Los y las protagonistas jugarán a las 4 pistas habilitadas en el Palau d'Esports Catalunya (Pista 1, 2 y 3), dónde se celebraron las últimas Ligas Catalanas ACB y la última Liga Catalana Femenina, y al Polideportivo de Campo Claro (1 pista). En estos pabellones los equipos disfrutarán de las dos primeras jornadas de la competición, una de locales y la otra como visitantes, en dos casi intensas sesiones de mañana y tarde, que visten un relleno fin de semana deportivo de minibaloncesto.

El partido masculino de la 1.ª jornada entre el CB l'Hospitalet A y el Occidente Baloncesto Manresa A, que se iniciará en las 10:00h del sábado 17 de enero, y también el partido femenino correspondiente a la J1 entre la UE Mataró - MAF y el Bàsquet Girona U12 Vermell, previsto para las 12:00h, se retransmitirán en directo por streaming a través de La Xarxa+, el OTT de los medios de proximidad.