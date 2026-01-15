Diari Més

DEPORTES

Tarragona ya se prepara para acoger la segunda edición edición del Open Day Mini A1

El acontecimiento se celebra este fin de semana en el Palau d'Esports Catalunya y en el Polideportivo de Campo Claro

Tarragona se prepara para la segunda edición del Open Day Mini

Tarragona se prepara para la segunda edición del Open Day Mini

Redacció Redacció
Publicado por
RedaccióRedacció

Creado:

Actualizado:

Tarragona volverá a ser este sábado 17 y el domingo 18 de enero el punto de encuentro del mejor baloncesto base del país con la celebración de la segunda edición del Open Day Mini A1, que reunirá equipos femeninos y masculinos en el Palau d'Esports Catalunya y en el Polideportivo de Campo Claro, en la Anilla Mediterránea. El acontecimiento está organizado por la Federación Catalana de Bàsquetbol (FCBQ) con la colaboración del Ayuntamiento de Tarragona y Tarragona Deportes, y marcará nuevamente el inicio de la Fase Final de la competición Mini de Nivel A1.

Un total de 32 equipos (16 masculinos y 16 femeninos) y más de 400 deportistas se darán cita en Tarragona para vivir la segunda edición del Open Day. Este año, y después del exitoso pistoletazo de salida del año anterior, la competición se ampliará de 8 a 16 equipos femeninos, acercando una nueva cifra récord de participación general, con la disputa de los dos primeros partidos del Grupo 1 y 2, femeninos y masculinos, de Nivel A1.

Los y las protagonistas jugarán a las 4 pistas habilitadas en el Palau d'Esports Catalunya (Pista 1, 2 y 3), dónde se celebraron las últimas Ligas Catalanas ACB y la última Liga Catalana Femenina, y al Polideportivo de Campo Claro (1 pista). En estos pabellones los equipos disfrutarán de las dos primeras jornadas de la competición, una de locales y la otra como visitantes, en dos casi intensas sesiones de mañana y tarde, que visten un relleno fin de semana deportivo de minibaloncesto.

El partido masculino de la 1.ª jornada entre el CB l'Hospitalet A y el Occidente Baloncesto Manresa A, que se iniciará en las 10:00h del sábado 17 de enero, y también el partido femenino correspondiente a la J1 entre la UE Mataró - MAF y el Bàsquet Girona U12 Vermell, previsto para las 12:00h, se retransmitirán en directo por streaming a través de La Xarxa+, el OTT de los medios de proximidad.

tracking