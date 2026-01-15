Tarragona, entre las ciudades más caras de España para ir en taxi

Tarragona ha regresado al podio de las ciudades con las tarifas de taxi más caras del Estado. Según un estudio elaborado por Facua-Consumidores en Acción, la capital tarraconense ocupa la tercera posición del ránking, solo por detrás de San Sebastián y Lleida, tras haber quedado fuera del ‘top 3’ el año pasado.

El informe, realizado en diciembre y basado en datos oficiales vigentes en 2025, analiza las tarifas de 57 ciudades españolas mediante la simulación de nueve recorridos distintos en cada municipio. El resultado vuelve a situar a Tarragona entre las localidades donde moverse en taxi resulta más caro, mientras que en el extremo opuesto se encuentran Las Palmas de Gran Canaria y Huelva.

Facua atribuye el ascenso de Tarragona en el ránking a la actualización de las tarifas tras varios años sin incrementos. En 2024, la ciudad había caído hasta la sexta posición, pero la revisión de precios la ha impulsado de nuevo hasta el tercer puesto. En conjunto, el estudio detecta que 39 de las 57 ciudades analizadas han subido sus tarifas este año, con un incremento medio del 3,1%.

El informe también pone el foco en la bajada de bandera, el importe que se paga simplemente por iniciar el servicio. En horario diurno, Tarragona se sitúa entre las más caras, con 3,70 euros, solo por detrás de San Sebastián (4,94 euros) y Teruel (3,80), y por delante de ciudades como Bilbao. Esta cantidad se suma posteriormente al coste por kilómetro recorrido.

Desde el sector del taxi en Tarragona, sin embargo, se cuestionan las conclusiones del estudio. Los taxistas consideran que los criterios utilizados por Facua no reflejan de forma fiel el coste real del servicio, por lo que el debate sobre el precio del taxi vuelve a la agenda local, en un contexto de aumento generalizado de costes y ajustes tarifarios en muchas ciudades.

Mientras Facua defiende que existen grandes diferencias entre municipios por el mismo recorrido, el sector reclama un análisis más ajustado a la realidad del servicio y a las particularidades de cada ciudad, en un pulso que, un año más, vuelve a situar a Tarragona en el podio de las ciudades con las tarifas de taxi más caras del Estado