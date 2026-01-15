Rap y rock contra el colapso de la izquierda

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

Poetas Puestos, el grupo de Rap&Roll liderado por el valenciano Charly Efe y el tarraconense Teko, estrena este mismo jueves el sencillo Hem de salvar les cabines, una canción cargada de ironía en que cantan sobre las contradicciones de la política. La canción es una crítica al colapso que están viviendo las izquierdas mientras la ultraderecha avanza sin traba. Ante este panorama, Poetas Puestos ha apostado por defender «Una causa real y una lucha que nadie ha pedido: salvar las cabinas de teléfono». El videoclip ya se puede ver en YouTube, y mañana viernes el tema estará en Spotify.

Esta canción es el adelanto de Presos Poètics, un EP que verá la luz en septiembre, y que supone el inicio de una nueva etapa artística, ya que es el primer trabajo del grupo grabado íntegramente en catalán y valenciano. «Al final, este EP ha acabado saliendo de una manera bastante natural», asegura Teko. «En el anterior trabajo ya incluimos una canción en catalán, que se llamaba Generació de cristall, que grabamos junto con Zoo, y de aquel proyecto nos quedaron media docena de canciones hechas en catalán». Además, admite, «en el hecho de incorporar la lengua catalana también hay una vertiente política, porque siempre toca un poco los cojones hacer música en nuestra lengua».

En cuanto a la sonoridad de este nuevo proyecto, Teko apunta que sigue la línea del anterior trabajo: «Es un Rock'n Roll, pero rapiñado, siguiendo nuestro estilo, que es un poco más agresivo o menos simpático de lo que se suele escuchar en la mayoría de la música en catalán».

Este primero sencillo se podrá escuchar en directo este viernes, 16 de enero, en la Sala Upload de Barcelona. Allí, los Poetas Puestos actuarán acompañados de la banda , formada por Mauricio Pujadas (guitarra); Carlos Sánchez (bajo); Doctah Selectah (batería); Mise Desastre (trompeta) y Soke (Dj). El concierto lo abrirán Acros y Fat Chets y la banda tendrá como invitados Valtonyc, Still Ill y Kiko Evia.

«Será un concierto con mucha energía y mucha fiesta», adelanta Teko, con un repertorio que se centrará sobre todo en el anterior trabajo, sin dejar de lado los clásicos de la banda, y que tendrá como momento culminante el estreno de Hem de salvar les cabines.