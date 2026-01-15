El nuevo conservatorio en la Tabacalera de Tarragona estará terminado el 2031

Publicado por John Bugarin Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona y la Diputació han dado el paso definitivo para hacer realidad el traslado de la Escuela y Conservatorio de Música en la Tabacalera. Ambas administraciones han firmado hoy el convenio para la construcción de este nuevo equipamiento. Según la previsión de los técnicos, la idea es que el proyecto ejecutivo esté terminado en dos años y las obras se terminen en 2031. Con respecto a la inversión total, se calcula que, finalmente, el importe ascenderá hasta los 15 millones de euros.

«Es un día importante para Tarragona, la música, la cultura y nuestro territorio», ha asegurado el alcalde de la ciudad, Rubén Viñuales, quien ha escenificado esta mañana el pacto con la presidenta de la Diputación, Noemí Llauradó. «Formalizamos un acuerdo que mira muy claramente hacia el futuro», aseguró el alcalde. A través del convenio, el Ayuntamiento cederá el ala derecha de la antigua fábrica de tabacos al ente supramunicipal por un periodo de 75 años.

«Hablamos de más de 7.000 metros cuadrados para un conservatorio moderno, accesible y pensado para el alumnado, el profesorado y también la ciudad», ha remarcado el alcalde.

Los usuarios del nuevo equipamiento, así como el resto de la ciudadanía, podrán disfrutar también del jardín de la Tabacalera. El Ayuntamiento será la encargada de poner este espacio —que ocupa unos 600 metros cuadrados—, que podría disponer de un restaurante. La idea de Viñuales es que este se ubique en la antigua caseta del director, que, además, podría acoger el Instituto Escola d'Hoteleria en el futuro.