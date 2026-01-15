Lídia Obiols se convierte en la nueva presidenta de ultraderecha de la Generalitat de la mano de Al Cel Cia

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

La compañía tarraconense Al Cel Cia ha creado la obra de teatro musical Lo de Jaume I. A partir de la pieza de Serafí Pitarra Don Jaume el Conqueridor del siglo XIX, han «actualizado» la obra estableciendo un «diálogo» con la política catalana. La protagonista es una ficticia nueva presidenta de la Generalitat, de ultraderecha, denominada Lídia Obiols que quiere engendrar una nueva estirpe de reyes catalanes. El director y dramaturgo, Guillem Cuxart, explica a ACN que hay «que «hablar» de la extrema derecha catalana y confiesa que ha sido un «gran motor» a la hora de escribir el texto. Cree que el humor puede ser una «gran herramienta» para «combatirla». La sátira se podrá ver este fin de semana en la Sala Trono de Tarragona y en otoño en El Maldà, en Barcelona.

Lo de Jaume I es el primer proyecto de la compañía emergente Al Cel Cia. Es fruto del trabajo de final de grado del actor tarraconense Arnau Fa en el Institut del Teatre. Fa comenta que cuando estaba acabando los estudios tenía claro que quería hacer de trabajo final una comedia en verso. «Cuando haces comedia en verso, irremediablemente en catalán te acabas cargando a Pitarra», señala. Después de rebuscar textos con Paula Moles, otra integrante de la compañía, un amigo le descubrió el de Don Jaume el Conqueridor. Al leerlo, se «escandalizaron» los dos, exclama sobre un texto cargado de abusos sexuales.

El actor asegura que la pieza de Pitarra es «divertida» y «ágil» respecto a la forma y a la estructura, pero el contenido es «absolutamente terrible». «Tiene todos los -ismos que pueda tener», resume. «Es machista, misógina, racista, homófoba, falocéntrica, absolutamente detestable», describe. A partir de aquí, se pusieron en contacto con Cuxart, a quien conocían del Institut del Teatre, para que adaptara y «actualizara» la obra.

El director defiende que todo este patrimonio que «escandaliza» a la sociedad tiene que ser «revisable». «No lo podemos obviar, forma parte de nosotros. Cojámoslo, sacudámoslo y a ver qué nos puede dar, porque no deja de hablar de nosotros», apunta. Así, después de leer Pitarra, Cuxart «lo llevó al siglo XXI», a un argumento que «habla» de la actualidad de la política catalana.

'Lidia Obiols ', presidenta de la Generalitat

La obra tiene como protagonista a una ficticia Lídia Obiols, «inspirado en una figura pública catalana», dice Cuxart, que se convierte en presidenta de la Generalitat. La ultraderechista encuentra un falo disecado del rey Jaime I en el Museo de Historia de Cataluña y decide inseminarse para recuperar la «pureza» de la dinastía catalana.

Tanto Cuxart como Fa subrayan que hay «que «hablar» de la extrema derecha catalana. El director afirma que ha sido uno de los «grandes motores» a la hora de escribir la obra. Explica que el catalanismo político había estado un «referente con respecto al progresismo», «confrontando un nacionalismo español más recalcitrante». Pero con el auge de la extrema derecha catalana esta visión les ha cambiado: «Quieren ser absolutamente cerrados, no quieren dialogar con nadie más y se piensan que somos moralmente superiores con respecto al resto». «Hay que volver a defender los derechos humanos y lo podemos hacer a través del humor», añade.

Sátira y humor

Con la adaptación del texto de Pitarra, Fa explica que si la obra del siglo XIX «reía desde el machismo, la misoginia, la homofobia y el racismo, ahora lo hacemos desde el otro lado». Cuxart dice que se puede utilizar el humor y la comedia por «risa» de los «más desfavorecidos» o de una manera «mucho más responsable», como se hace desde Lo de Jaume I. A través de la sátira critican «el retroceso de los derechos humanos».

Hace insiste en que hay que hablar sobre todo desde el humor» porque la cuestión de la ultraderecha podría generar cierta violencia», y quieren eludir el tratamiento «panfletario o aleccionador». «Utilizamos el humor para entrar en profundidad, y que sea el público quien pueda disfrutar mientras reflexiona», observa.

En la Sala Trono y El Maldà

Lo de Jaime I se estrenó el año pasado en la Sala Trueno de Tarragona en el marco del programa Estrena't al territori, un proyecto de La Mercantil de Balaguer, el teatro de la Aurora de Igualada, la Sala Planeta de Girona y la Sala Trono para dar apoyo a la creación, la producción y exhibición de teatro emergente en Cataluña acompañando a jóvenes compañías en la producción de sus primeros espectáculos.

Hace comenta que a este programa «les ha ayudado muchísimo», ya que cuando lo planteó como trabajo de final de grado sólo presentó la primera parte, y con el acompañamiento de la Trono han podido desarrollar la segunda. Este fin de semana volverán a estar en la Sala Trono y en otoño en El Maldà, en Barcelona, gracias a la convocatoria On el teatre batega.