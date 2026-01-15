La Font dels Lleons tendrá un Plan Director y un proyecto para abrir los restos a la ciudadanía

Publicado por Carlos Domènech Goñi Sotsdirector Tarragona Creado: Actualizado:

La Font dels Lleons tendrá un plan director y ya se está elaborando un proyecto para abrir los restos a la ciudadanía. Diari Més ha podido confirmar que la propiedad de la finca donde se esconde la fuente monumental ha encargado este proyecto a una empresa especializada y que ya se está trabajando en un esbozo para musealizar los vestigios.

El plan director es un documento de planificación que permitirá investigar a fondo la fuente y otros elementos que se encuentran enterrados en el cruce entre las calles Ibiza y Pere Martell. Se trata de una hoja de ruta estratégica que determina como proteger, conservar y difundir el monumento. En la ciudad, se ha elaborado el plan director de la muralla y ahora se está redactando el del anfiteatro, por ejemplo. Además, también permite hacer una planificación de actuaciones.

Abrir los restos

El plan director será clave para la apertura de los restos. Según las fuentes consultadas, ya se está trabajando en un proyecto para la museización. Una de las opciones que se plantea es la construcción de una rampa que facilite el acceso de los visitantes a los bajos del edificio. Hay que tener en cuenta que la fuente se encuentra mucho por debajo del nivel de la calle actual. De hecho, incluso ha estado sobre la mesa la opción de un ascensor, pero se habría descartado para ser demasiado costoso. La apertura se podría hacer por fases y con un presupuesto inicial que rondaría el medio millón de euros. A pesar de todo, el proyecto, que ya ha llegado al Ayuntamiento, se encuentra en un punto inicial y se tiene que acabar de concretar.

Control arqueológico, este mes

Por otra parte, el departamento de Patrimonio de la Generalitat ha confirmado a este medio que este mes se hará el control arqueológico de los restos. La administración acordó con la propiedad que este trámite, indispensable para finalizar las obras de emergencia en los bajos por el movimiento de tierras del parking, iría a cargo suyo.

Cuando el control arqueológico haya acabado y se haya corroborado que los restos no sufrieron afectación durante las obras, la propiedad podrá pedir nuevamente la licencia para finalizarlas. Consisten en la consolidación de las paredes de la finca más próximas al parking abierto, que se estarían desplazando.

El Ayuntamiento ha sido en contacto constante con la Generalitat para facilitar técnicamente la realización del control arqueológico. Se tendrá que drenar el agua que hay a los bajos y que todavía brota de la fuente, y verterla en un punto determinado. También se ha hecho un análisis del agua para comprobar que no sufre ningún tipo de contaminación.

La apertura de la Font dels Lleons a la ciudadanía fue una promesa del alcalde, Rubén Viñuales, durante la campaña electoral.